Cívicos impulsan el bloqueo económico al gobierno hasta lograr que Morales renuncie







04/11/2019 - 21:15:40

Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llamó este lunes a paralizar y bloquear todas las instituciones del Estado, para dejar sin recursos al gobierno y para que de esa manera se vean obligados a renunciar.



Ante una impresionante marea humana que se unía a los pies del Cristo Redentor por sus cuatro principales dobles avenidas, Camacho pidió aprobar el bloqueo a todas las instituciones del Estado en todo el país, planteamiento que fue aprobado por la multitud.



Dijo entonces que con la aprobación de mantener el paro viajará este martes a La Paz y que volverá con la renuncia del presidente Evo Morales en sus manos.



"Desde ahora es el pueblo el que va a resguardar las instituciones del Estado. Desde ahora el presidente se queda sin Estado qué gobernar, porque se va a quedar sin un solo peso para que ya no siga matando a nuestro pueblo", dijo Camacho.



Un segundo punto aprobado fue la decisión de continuar con el paro cívico nacional indefinido, medida que también fue decidida por la multitud.



Camacho anunció que "voy mañana a La Paz con una biblia en la mano derecha y la carta de renuncia de Evo Morales en la izquierda. Dios vuelve a palacio en los próximos días. Eso se lo garantizo y puedo asegurarles que vuelvo a Santa Cruz con su renuncia firmada", afirmó.



El dirigente cívico cruceño dijo que junto a todos los dirigentes cívicos y organizaciones sociales, bajará desde El Alto hasta la plaza Murillo de donde no se moverán hasta conseguir la renuncia de Evo Morales.



Añadió que desde hoy se inician los paros coordinados con el transporte internacional, comprometidos a cerrar todas las carreteras y con las organizaciones cívicas que tomarán todas las instituciones.



"Garantizo que no entrará ni un peso a este gobierno tirano, dictador y asesino", dijo Camacho.



Algunas frases destacadas de Camacho



"Desde mañana en la tarde vamos a liderar toda una nación y el tirano se va a ir con una etiqueta en su frente que diga: Santa Cruz"



"El miércoles vuelve Dios, la biblia y la democracia a Palacio".



"No estamos yendo a La Paz con ningún tipo de armas. Vamos con lo que tenemos y vamos a volver con la carta firmada".



"Mañana sale el sol para el pueblo boliviano y en pocos días tendremos la unidad el pueblo boliviano ante sus nuevas autoridades".



"La paz vuelve a Bolivia en pocos días, volverán nuestros exiliados y los presos volverán a sus casas"



"Cuando la tiranía se hace ley, la rebelion es un derecho".



Así concluyó este cabildo tan esperado en el que muchos creían que Camacho iba a mostrar algún tipo de video comprometedor de Evo Morales. Camacho dijo que de haber tenido ese video, no hubieran tenido que esperar 48 para su renuncia. Ya se había ido, dijo al asegurar que con estas nuevas medidas de presión la renuncia de Morales es un hecho.