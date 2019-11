facebook y FACEBOOK ya son dos marcas distintas







04/11/2019 - 18:11:20

Gizmodo.- Microsoft Edge no es la única marca que cambiará de logo próximamente. Facebook ha anunciado hoy una nueva identidad para toda la compañía.



facebook, la red social, seguirá usando el logo azul con la “f” en minúscula; mientras que FACEBOOK, la compañía, usará un nuevo logo en mayúsculas, con una tipografía más seria y clara, y colores que cambian según el contexto.



El problema era que FACEBOOK ya no es solo facebook. De hecho, es cada vez menos facebook y más Instagram y WhatsApp. Lo que quiero decir es que hace 15 años, FACEBOOK tenía un único producto: facebook. Pero ahora, además de facebook, tiene Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal, Calibra, etc. Muchos productos bajo una misma corporación e infraestructura.



“La gente debe saber qué compañías crean los productos que usan”, escribió Antonio Lucio, el director de marketing de FACEBOOK, en un comunicado. “En junio comenzamos a incluir ‘de Facebook’ en todas nuestras aplicaciones. En las próximas semanas, comenzaremos a usar la nueva marca en nuestros productos y materiales de marketing, incluido un nuevo sitio web de la compañía”.



Así que ahora veremos el nuevo logo de FACEBOOK antes de iniciar sesión en cualquiera de las aplicaciones de FACEBOOK, como por ejemplo Instagram:



O en los ajustes de dichas aplicaciones:



Según FACEBOOK, el cambio de marca es una forma de comunicar mejor cuáles son sus propiedades a los usuarios y las empresas que usan sus servicios. Pero también es una forma de blanquear la marca y distanciarla de una red social que los jóvenes ya no utilizan y que continúa bajo el escrutinio de la prensa y los políticos por sus escándalos de privacidad y su capacidad para alterar la opinión pública a partir de publicidad microsegmentada y noticias falsas.