Exministro venezolano: No podemos dejar que el madurismo siga destruyendo al país





04/11/2019 - 18:03:22

VOA.- El exministro venezolano Rafael Ramírez apuntó directo al presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro, en una columna de opinión en la que lo culpó por la destrucción del país y lo tildó de "indolente" ante la crisis que ha provocado el éxodo masivo.



El texto de Ramírez, quien renunció a fines de 2017 a su puesto como embajador en Venezuela ante la ONU, fue publicado el domingo bajo el título La Diáspora.



"No podemos dejar que el madurismo siga destruyendo al país, cada día que el madurismo siga en el poder será un día de destrucción y entrega de lo queda de patria (...) Las organizaciones en migraciones y refugiados de la ONU, la OIM y la ACNUR revelan una realidad abrumadora: 4,5 millones de venezolanos, mujeres, hombres, niños y niñas, han abandonado el país como pudieron, a un ritmo de 5.000 personas diariamente. Nuestra diáspora es una tragedia", escribió.



Dijo que el pueblo venezolano "está desgarrado".



"Las familias separadas, los viejos se quedaron en el país; las madres y los padres solos, ancianos, vulnerables en esta tragedia del madurismo. Los muchachos, los jóvenes, de todas las clases y colores, tuvieron que abandonar un país donde no se puede vivir, donde el ciudadano está asfixiado por un gobierno incapaz y totalitario, donde la vida diaria es una proeza, un país empobrecido, arruinado, sin instituciones, sin esperanza, ni posibilidades de avanzar", expresó.



El antes poderoso ministro de Petróleo y uno de los más allegados al fallecido presidente Hugo Chávez, es uno de varios exfuncionarios que han dado la espalda a Maduro.



"La indolencia de Maduro no le permite reconocer la realidad de la diáspora, además la élite que controla al país envió hace tiempo a su familia al exterior, no les importa lo que sucede con el pueblo venezolano", afirmó Ramírez en el texto.



Además dijo que Maduro "está sostenido por las armas de una élite militar que está faltando a sus responsabilidades Constitucionales, y al juramento que alguna vez hizo de empuñar su espada para defender las garantías sociales del pueblo venezolano".



A su vez afirmó que el presidente en disputa venezolano está siendo sostenido "por la injerencia extranjera inaceptable de las potencias e intereses que saquean al país".



"Se sostiene sobre la claudicación del PSUV (partido en el poder) y el silencio de los dirigentes, que alguna vez se dijeron chavistas", afirmó.



La advertencia de Ramírez



El exministro venezolano se mostró en el artículo seguro de que "en algún momento" la tragedia terminará por la reacción del pueblo "que será necesariamente violenta".



"No será suficiente el FAES, ni las cajas Clap, no será efectivo ningún programa de odio, ni las astucias extranjeras. Será el momento de la tormenta. Allí debemos estar los patriotas, junto al pueblo, organizados con el pueblo, con Chávez. Ese día tendrá que decidir el cuerpo militar, como un todo, si sus armas seguirán sosteniendo este orden inconstitucional, si son Bolivarianos o no, si seguirán sosteniendo a esta élite corrupta y entreguista que ha destrozado al país", escribió Ramírez.



El exministro chavista también aludió a las remesas que envían venezolanos a sus familiares desde el extranjero para que puedan subsistir.



"El gobierno no solo les arrebató el futuro, sino que les roba los recursos que envían a sus casas, producto de tanto esfuerzo y trabajo", afirmó en el artículo.



"La diáspora venezolana es una de las expresiones trágicas del fracaso de Maduro y su gobierno, el peor gobierno de nuestra historia Republicana", remarcó.