¿Coincidencia?: Maduro iba a subir a helicóptero que se estrelló en Caracas en mayo







04/11/2019 - 17:07:38

El helicóptero que se estrelló el 4 de mayo de este año, cerca de Caracas y que dejó 7 oficiales muertos era la aeronave en la que viajaría Nicolás Maduro, según publica el portal Infobae.



El medio cita revelaciones hechas por el periodista peruano Jaime Bayly, quien afirma que el accidente fue provocado y que se trató de un plan organizado por militares para “asesinar” a Maduro, pero a último momento no lo abordó y subió a otro helicóptero.



Bayly asegura que sus fuentes le contaron que el sábado en la mañana tres helicópteros despegaron de la base aérea La Carlota. “Dos eran helicópteros de marca Cougar con configuración VIP, y uno de esos era el helicóptero presidencial”, dijo Bayly, según la nota de Infobae.



“El dictador Maduro debía subir a ese, pero extrañamente -y mis fuentes no saben por qué ocurrió eso- Maduro subió al otro helicóptero VIP, que no era el que el usaba, no era el presidencial”, añade Bayly.



Y justamente el helicóptero presidencial, en el que se suponía que iba a viajar Maduro, fue el que se estrelló en un sector boscoso del municipio caraqueño de El Hatillo, lo que ocasionó la muerte de los siete tripulantes, indica el medio.



La aeronave había partido de Caracas hacia San Carlos, capital del estado Cojedes (noroeste), donde Maduro, acompañado por el alto mando militar, encabezó maniobras en la base militar El Pao junto a unos 5,300 soldados, informó Deutsche Welle, emisora internacional de Alemania.



Según Bayly, no se trató de un accidente, como afirmaron los medios del régimen y las Fuerzas Armadas, sino que “fue un acto de sabotaje organizado por militares rebeldes para asesinar al dictador”.



De hecho, el propio Maduro informó del accidente vía Twitter.



“¡Pueblo venezolano! En horas de la mañana de hoy #4May se precipitó a tierra un helicóptero de nuestra #FANB, perdiendo la vida 7 dignos oficiales de la Patria. Lamento profundamente este incidente y expreso mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, tuiteó Maduro.



Pero Bayly afirma que “mis fuentes me aseguran que no fue una avería, un desperfecto mecánico, un hecho atribuible a la mala fortuna. Es decir, el desperfecto fue provocado” y agrega que tras enterarse del accidente Maduro “estaba asustado, estaba en shock”, detalla la publicación.