Comunidad Ciudadana participará del cabildo en Santa Cruz y niega división con cívicos







04/11/2019 - 13:56:05

Los Tiempos.- El candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, anunció hoy que CC participará del cabildo convocado por el Comité Cívico Pro Santa, donde se anunciarán las nuevas medidas de presión en caso de que el presidente Evo Morales no renuncie tras el ultimátum de 48 horas que dieron los cívicos.



"Estamos juntos, no hay ninguna ruptura. Estamos con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde un inicio estamos unidos", aseveró Pedraza y manifestó que asistirán al cabildo que se realizará hoy a las 19:00 en el Cristo Redentor.



Ayer, el candidato presidencial de CC, Carlos Mesa, fue más cauto al pedir una convocatoria a elecciones generales con un nuevo Órgano Electoral Plurinacional para dar una salida democrática a la actual crisis política, pero no habló de ningún ultimátum.



Ante eso, Pedraza señaló que el pedido no los divide y explicó que por la naturaleza de las instituciones "cada organización tiene sus vías y sus caminos" pero que están juntos para desembocar en el mismo camino "restablecer la democracia" y lograr la "salida definitiva" de Morales.



El plazo dado por los cívicos vence esta noche, y se alistan nuevas medidas de presión tras 13 días de paro y bloqueos en diferentes ciudades del país que protestan por el presunto fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.



Por su parte, los sectores afines al MAS anunciaron vigilias y marchas en respaldo a Evo.