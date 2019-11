Abogado: La sucesión presidencial en la actual CPE no contempla al Órgano Judicial





04/11/2019 - 12:59:38

Correo del Sur.- El abogado constitucionalista Jaime Hurtado remarcó este lunes que en la Constitución Política del Estado (CPE) vigente no está contemplado que autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asuman la presidencia en caso de que deba aplicarse una sucesión presidencial, como se planteó ayer en el cabildo de cívicos y el Conade, que exigen la renuncia del presidente Evo Morales.



El jurista recordó este lunes que en el artículo 169 de la CPE vigente se establece que “en caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”, por lo que la sucesión presidencial ya no alcanza a autoridades del TSJ.



La última vez que se aplicó la sucesión presidencial que incluyó a las autoridades del TSJ, fue en 2005 –antes de la aprobación de la actual Constitución– cuando asumió la presidencia Eduardo Rodríguez Veltzé, entonces presidente del alto tribunal judicial, luego de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, la sucesión de su vicepresidente Carlos Mesa y las respectivas declinaciones de las autoridades del Senado y Diputados.



“Nuestra Constitución ahora es corta y no da el escalón al Órgano Judicial”, afirmó Hurtado.



Ayer, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en su intervención en el cabildo en Santa Cruz, reiteró su pedido de renuncia al presidente Evo Morales y planteó que asuma la presidencia la decana del TSJ, la magistrada María Cristina Díaz, “la única que no es masista”, afirmó.



Respecto al tema en particular, el jurista sostuvo que como única vía para que la sucesión presidencial alcance al TSJ, sería una “interpretación amplia” de la CPE por “estado de necesidad”, ya que la carta magna no lo contempla en su texto. Además, comentó que para que asuma la decana, antes tendría que renunciar además el actual presidente del Supremo, José Antonio Revilla.