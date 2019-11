Cocarico: No hay ninguna posibilidad de que el presidente Evo deje el cargo





04/11/2019 - 12:57:45

Página Siete.- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó este lunes que no hay ninguna posibilidad de que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo, más aún si resultó ganador en los comicios generales de octubre.



De esta forma, el ministro respondió al ultimátum y plazo de 48 horas que le dio el Comité Pro Santa Cruz, y su presidente Luis Fernando Camacho, a Morales para que presente su renuncia, que se cumple este lunes a las 19.00 horas.



“El presidente Evo Morales no tiene por qué renunciar, porque tiene ganada las últimas elecciones, y como dice la Constitución, con el porcentaje por encima del segundo ganador, en ese sentido no hay ninguna posibilidad de que el presidente deba dejar el cargo”, remarcó Cocarico en entrevista con RTP.



El jefe de Estado ganó las elecciones del 20 de octubre en medio de denuncias de fraude y con observaciones de países de la comunidad internacional.



Las protestas iniciaron el 21 de octubre y no se detienen. El gobierno gestionó la realización de una auditoría de la OEA, pero esta opción fue rechazada por los movilizados: cívicos, Conade y Carlos Mesa, quien debía ir a una segunda vuelta con Morales. Las protestas ahora exigen la renuncia de Morales.



El gobierno acusa a los cívicos y a Carlos Mesa de pretender dar un golpe de Estado a Morales con la ayuda de EEUU.