Cívicos ratifican continuidad y refuerzo del paro en Tarija







04/11/2019 - 12:52:01

El País.- Los cívicos de Tarija cumplieron 12 días de paro indefinido y anuncian que las medidas de presión no cesarán, al contrario, aseguran que se reforzarán hasta cumplir con el objetivo propuesto a nivel nacional.



Las movilizaciones iniciaron el 23 de octubre del 2019 por el desacuerdo en el cómputo de votos de las Elecciones Generales. Las denuncias de un supuesto fraude suman cada vez, aunque todavía no se hicieron formales a ninguna instancia. Inicialmente el pedido era ir a una segunda vuelta, luego la demanda pasó a ser nuevas elecciones, además de la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.



En el caso de Tarija, por la festividad de Todos Santos los cívicos dieron una flexibilización para la circulación de vehículos, pero en horas de la tarde del 2 de noviembre volvieron a instalarse algunos puntos de bloqueo en diferentes puntos de la ciudad.



En ese sentido, el 3 de noviembre el Comité de Movilizaciones del Comité Cívico de Tarija emitió un manifiesto, en el documento sostienen que las medidas de presión continuarán, incluso se reforzarán hasta cumplir el objetivo trazado a nivel nacional.



En el documento se puede leer “mantendremos nuestra decisión de que se anulen las elecciones fraudulentas del 20 de octubre y se llame a una nueva elección, obligatoriamente con un nuevo Tribunal Electoral que garantice la imparcialidad en este nuevo proceso”.



En otros de los puntos dice: “En el caso de que el Gobierno no acepte el pedido del pueblo boliviano de nuevas elecciones, las entidades juveniles del Comité Cívico se sumarán a la exigencia de renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera”.



En el punto tres se lee lo siguiente: “No confiamos en la auditoria que realiza la OEA por estar parcializada y no permitir la participación de los veedores de la sociedad civil”.



Como último punto señala que: “Mientras no se llame a nuevas elecciones nacionales el pueblo de Tarija mantendrá todas las medidas de presión asumidas por todos los tarijeños”.



El manifiesto es firmado por el presidente del Comité Cívico Juvenil, Cesar Ramos, y la presidente del Comité Cívico Femenino, Paola Mendoza.



Los dos dirigentes convocaron este domingo a una conferencia de prensa para hacer conocer el manifiesto y ratificar las movilizaciones. Los cívicos la pasada semana se declararon en sesión permanente para coordinar las medidas de presión contra el Gobierno Nacional.



Entre los sectores representativos que acatan el paro está la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), el Transporte Federado, los médicos, el magisterio urbano, entre otras organizaciones y sindicatos de trabajadores.