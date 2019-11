Evo: El paro no sólo es una agresión política, sino económica al desarrollo del pueblo





04/11/2019 - 12:43:52

Página Siete.- Luego de 13 días de movilizaciones y bloqueos en el país, el jefe del Estado aseguró que estas medidas afectan al crecimiento y desarrollo de la economía de Bolivia.



“Yo siento que esto (el paro cívico) no solamente es una agresión política, sino es una agresión económica al desarrollo al pueblo boliviano”, dijo este lunes el Presidente, al momento de inaugurar la carretera asfaltada Caracollo (Oruro) - Colquiri (La Paz). La inversión es de 272 millones de bolivianos.



“Ahora se puede garantizar esta clase de inversiones porque estamos mejor económicamente”, afirmó el primer mandatario. Asimismo, lamentó que con el paro, Santa Cruz pierde 3,5 millones de dólares cada día.



“El pueblo, las nuevas generaciones juzgarán y evaluarán cómo se afecta a nuestro crecimiento económico. Pese a esta situación, Bolivia sigue creciendo económicamente”, dijo. Espera que el país, no sólo sea un modelo de crecimiento económico en Sudamérica, sino también en América Latina.