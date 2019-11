Se acaba el tiempo para diplomáticos del gobierno en disputa de Venezuela en El Salvador







04/11/2019 - 11:42:28

VOA.- En la noche de este lunes se cumplirá el plazo que dio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que los diplomáticos de Venezuela abandonen el país, después que el mandatario anunció a través de las redes sociales que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la nación suramericana.



Miembros del partido FMLN visitaron la sede diplomática de Venezuela en la capital salvadoreña el fin de semana.



El domingo en la tarde tuvo lugar una concentración en la que el congresista Schafik Handal, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llamó "títere" al mandatario salvadoreño y dijo que el reconocimiento que recibió Guaidó en mayo pasado ya está acabado.



"Y lo que representa Guaidó es algo que ya está acabado por lo tanto el títere de aquí ( de El Salvador ) no solo ha hecho una jugada diplomática incorrecta, sino que se ha aliado a un barco que se hunde", expresó Handal.



El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, expresó su apoyo a la decisión del presidente Bukele.



El partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista ARENA, calificó de positiva la medida en un comunicado.



El gobierno de Venezuela aplicó reciprocidad en la medida y declaró como "non grato" al cuerpo diplomático salvadoreño establecido en Caracas.



Bukele dijo en su cuenta de Twitter que estos diplomáticos salvadoreños que han sido expulsados de Venezuela, no fueron designados por él, sino por el expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén.



Bukele dijo que Maduro lo había llevado "de tema" a un evento que tuvo lugar el fin de semana en Cuba. Sobre la diferencia en la gestión entre su gobierno y el de Maduro dijo: "En El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes".