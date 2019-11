Un evento astronómico que no se repetirá hasta 2032 se verá el 11 de noviembre en gran parte del mundo





04/11/2019 - 11:31:06

El próximo 11 de noviembre, Mercurio pasará entre la Tierra y el Sol y de esta manera protagonizará un raro evento astronómico que no va a repetirse en 13 años.



"Desde nuestra perspectiva en la Tierra, solo podemos ver alguna vez cómo Mercurio y Venus pasan delante del Sol [...], ¡por eso es un raro evento que no te querrás perder!", señalaron desde la NASA a través de un comunicado.



Mientras tanto, AccuWeather detalló que los tránsitos como este ocurren "aproximadamente 13 veces cada 100 años" e indicó que el próximo no se registrará antes del 13 de noviembre de 2032. Este año, el fenómeno se observará casi en toda América del Norte y del Sur, así como en Europa, África y en el oeste de Asia.



Durante el espectáculo, que durará unas 5,5 horas, Mercurio será visible como un punto negro que se desplaza frente al Sol. No obstante, el pequeño tamaño de este planeta hace imposible disfrutar del evento sin el uso de binoculares o telescopios con filtro solar.



En ese contexto, los especialistas recuerdan que la observación directa del Sol sin equipamiento de protección especial puede provocar daños en los ojos, así como llevar a la pérdida de la visión.