Irán pone en marcha 30 centrifugadoras avanzadas para el enriquecimiento de uranio







04/11/2019 - 11:20:41

RT.- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, ha anunciado este 4 de noviembre que su país ha puesto en marcha otras 30 centrifugadoras avanzadas IR-6 para enriquecer uranio. Tras el anuncio de Salehi, el número de las centrifugadoras de este tipo usadas por Teherán ha pasado a 60.



"Hoy estamos presenciando la inauguración de una serie de 30 centrifugadoras IR-6", ha declarado, citado por Reuters.



De acuerdo con sus afirmaciones, la medida debe mostrar "la capacidad y determinación" de Irán.



Además, AP recoge las declaraciones de Salehi de que de momento su país está desarrollando un prototipo de centrifugadora que trabajará 50 veces más rápido que las que están permitidas en el marco del acuerdo nuclear.



A principios de septiembre, Irán dio un tercer paso en su progresivo alejamiento de sus compromisos derivados del acuerdo nuclear internacional, del que se retiró EE.UU. en 2018. El país puso en funcionamiento 20 centrifugadoras IR-4 para enriquecer uranio en vez de las 10 que están permitidas en virtud del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).



El portavoz de la Organización de Energía Atómica iraní, Behrouz Kamalvandi, enfatizó que la decisión de Teherán de disminuir los compromisos nucleares es "reversible" si las otras partes cumplen sus promesas.



El 8 de mayo de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la salida de EE.UU. del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), con el argumento de que no ha impedido "el enriqueciendo de uranio" por parte de Irán, al que acusó de violar los términos del pacto y de buscar de forma activa hacerse con armamento nuclear.



Los demás firmantes del acuerdo condenaron esa medida y se han mantenido fieles a lo estipulado.



No obstante, Teherán asegura que los firmantes europeos del acuerdo no han hecho lo suficiente para salvarlo.