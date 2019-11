Iglesia revela que el Gobierno se abre al diálogo para solucionar la crisis







04/11/2019 - 11:12:06

Erbol.- En medio del conflicto postelectoral, la Iglesia Católica informó que está trabajando en el acercamiento entre las partes, en una función de intermediación, y que de parte del Gobierno ya existe una mayor receptividad que no había antes.



La información fue proporcionada a ERBOL por el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, José Fuentes, quien indicó que incluso los Obispos han decidido suspender su Asamblea por la labor de tender puentes entre los sectores en conflicto.



Reveló que la Iglesia ha tenido abundantes reuniones e intentos de acercamiento, tanto como con el Gobierno como con otro grupos.



“Hasta la semana pasada sinceramente no había habido respuesta de parte del Gobierno, ahora hay ya alguna, y esto es realmente consolador porque quiere decir que se van dando cuenta que la situación que estamos viviendo no es fácil”, señaló.



Fuentes indicó que anteriormente el Gobierno intentaba disimular la situación con “cierta sordera”, pero ahora “gracias a Dios hay esperanza, y está abierto a una receptividad mayor”.



Dijo que a la Iglesia la preocupa la radicalización de las posiciones y la falta de credibilidad de las instituciones. Advirtió que ya existe un hartazgo de la población con una forma de gobernar que llevó al desprestigio institucional.



El Secretario General de la CEB recordó que la propuesta de la entidad es una auditoría pactada entre las partes, que aborde incluso la etapa anterior a las elecciones y que sea vinculante, pero también expresó que está abierto al planteamiento de nuevas elecciones.



Pide prudencia



Fuentes llamó a la prudencia a las partes, para evitar declaraciones incendiarias.



Se refirió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien afirmó que Bolivia será un campo de batalla como Vietnam. Dijo que las declaraciones del Ministro no son responsables y lamentó que esté encargado de gestionar ese conflicto.



En cuanto al plazo de 48 horas que dio el cívico Luis Fernando Camacho para la renuncia de Evo Morales, el padre Fuentes alertó que el intentar sacar al mandatario por la fuerza puede generar mayores violencia.