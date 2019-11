Las redes sociales explotan: Qué va a mostrar Camacho esta noche que hará renunciar a Morales?







04/11/2019 - 10:54:30



La Paz.- La pregunta va creciendo en la redes sociales. ¿Qué tiene en sus manos el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que hará renunciar al presidente Evo Morales esta noche?



De las preguntas la gente ha ido pasando a las conjeturas como una manera de darle forma a lo que ha de suceder esta noche en Santa Cruz.



Lo que ahora comparten las redes es que Camacho tiene un video que involucra al presidente Evo Morales en algo ilícito, irregular o lo que sea, con el cual no le quedará otro camino que renunciar o abandonar el país.



Deducen que no por nada Camacho ha pedido la instalación de pantallas gigantes para esta noche en diversos lugares de El Cristo, en las que se mostrará el supuesto video.



Confirman que en Cochabamba y Chuquisaca se está cumpliendo también con la instalación de pantallas gigantes.



Otro punto de vista que hace pensar la presentación de un video comprometedor es el ultimátum radical de Camacho de dar 48 horas de plazo para la renuncia de Morales.



Nadie, dicen las redes, puede asegurar con tanta certeza y seguridad que Morales ya no será presidente la noche de este lunes como lo ha hecho Camacho, si no tuviera la seguridad de que esto ha de suceder.



Entonces, cómo se produciría la renuncia de Morales? Sin duda no será por la simple amenaza de un dirigente cívico, sino por algo que será mostrado y que causará el repudio del publo boliviano. Así es como se viene manifestando la gente en las redes.



A esto se tiene que sumar que una serie de videos y audios de militares reunidos con la dirigencia cívica y políticos en los ultimos meses que fueron revelados el domingo, de donde habría provenido el supuesto video que deja a Morales fuera del poder o fuera del país.



Mientras tanto, el presidente Evo Morales ha sostenido este lunes temprano, una reunión con dirigentes mineros en la Casa Grande del Pueblo, los transportistas en La Paz intentan romper los bloqueos. La presión aumenta en todas las ciudades y la Policía mantiene una distancia prudente de los bloqueos y los militares no se han pronunciado en nada.



Lo cierto es que las especulaciones hacen crecer como una bola de nieve que esta noche, Evo Morales, dejaría el poder por un video que será expuesto a todo el país a las 19:00 en el marco del cabildo convocado en el Cristo Redentor de Santa Cruz.

Sin embargo, Camacho escribió en su cuenta de Facebook: "No se dejen llevar por especulaciones de quienes solo buscan sensacionalismo, con lo que sucederá en la noche, hoy propongo medidas que nos van a dar en cuestión de días la libertad de toda una nación!".