Ni en la dictadura el fútbol boliviano paró tanto tiempo

04/11/2019 - 07:49:58

Página Siete.- El paréntesis obligado en el actual campeonato Clausura de la División Profesional no se vio ni en los golpes militares que vivió el país en 1979 y 1980.



El último partido oficial que se jugó en este semestre fue el 19 de octubre, hace 16 días, que superan los recesos obligados que hubo hace cuatro décadas.



En el campeonato de 1979, The Strongest le había ganado en el clásico de ida a Bolívar por 3-1 en el lance que se realizó el 28 de octubre en el estadio Hernando Siles. La fecha de clásicos que había programado la Liga tuvo también estos resultados:

Wilstermann 1-Aurora 1, Municipal 3-Always Ready 1 o el Blooming 2-Oriente Petrolero 1.



El 1 de noviembre se truncó nuevamente la democracia que había en el país con el golpe militar que llevó a la presidencia a Alberto Natusch, quien no gozaba el apoyo y una prueba clara de ello es que duró 15 días en el poder y dio paso al mandato de Lidia Gueiler Tejada, la primera mujer presidenta del país.



El campeonato de ese año el domingo 11 de noviembre, es decir, 14 días después, con algunos resultados como el de San José 4-Real Santa Cruz 1 o los empates entre Always Ready 2-Independiente Unificada 2 y el Stormers de Sucre 1-Bata 1.



La definición del tercer campeonato de la Liga tuvo como protagonistas a Oriente Petrolero y The Strongest, que decidieron en Cochabamba al campeón con un 2-1 a favor del cuadro oriental.



El golpe de García Meza



Wilstermann contrató para 1980 al mundialista Jairzinho, quien era la principal atracción en los campos deportivos del país. Los rojos eran de lejos los grandes protagonistas del torneo de ese año y nadie dudaba de que se llevarían el campeonato de la mano del entrenador chileno Raúl Pino.



Los aviadores estaban invictos a la conclusión de la primera rueda, pero llegó el cruento golpe militar de Luis García Meza, el 17 de julio de ese año.



Entre el domingo 13 de julio, fecha del último partido de esa temporada, y el viernes 25 de julio, sólo pasaron 12 días sin fútbol profesional.



Los encuentros de la Liga se jugaron con el toque de queda que decretó el gobierno de García Meza. Las crónicas del suplemento Hoy Deportivo relatan que los juegos nocturnos, cuando eran programados, comenzaban a las 19:00 ya que a partir de las 22:00 no se permitía la libre circulación de la gente.



En muchas jornadas de media semana se optó por jugar en horas de la tarde para evitar que los aficionados tengan contratiempos con el régimen militar.



El certamen llegó a su final en noviembre de ese año con Wilstermann campeón y The Strongest sub campeón, ambos clasificados a la Copa Libertadores de 1981 frente a los ecuatorianos.