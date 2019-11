Dellien es segundo en el Challenger de Guayaquil







04/11/2019 - 07:38:17

El Diario.- El tenista boliviano, Hugo Dellien, se conformó con el subcampeonato, del Challenger de Guayaquil (Ecuador), tras caer ayer ante el brasileño Thiago Seyboth (4-6 y 0-6) en la final de singles que se disputó en la cancha central del Anexo Guayaquil Tenis Club.



El “Tigre de Moxos” fue el favorito a ganar este torneo, donde figuraba como el mejor tenista sembrado. Ayer, Dellien debía vencer a Seyboth, quien había llegado a la final tras derrotar al peruano Juan Pablo Varillas. El público llenó el Tenis Club ecuatoriano, con un marco de 850 espectadores.



El tenista nacido en Beni, comenzó con gran supremacía en los primeros “games” del partido. Su buen tiro de revés lo puso arriba en el marcador por 3-0. Empero, Dellien comenzó a presentar problemas ante la reacción astuta del brasileño, que supo dejarlo mal parado con servicios cruzados.



El factor psicológico le jugó en contra al “Tigre Moxos”, que por cada punto en disputa, marró sus servicios y dejó que el brasileño juegue a su estilo, de esta manera consiguió empatar el set (4-4) y terminar rematando esta cancha hasta llegar al 6-4.



El segundo set fue de “pesadilla” para el tenista nacional, que no pudo levantarse para remontar el partido. En constantes jugadas, Dellien no supo ganarle al brasileño, por lo que perdió la opción del saque y se dejó vencer con amplio margen.



Por su parte, Seyboth logró adueñarse del partido y domar al “Tigre” con varios puntos de desequilibrio para el boliviano, siendo así su victoria por 6-0, en un partido que terminó con el boliviano bastante frustrado.



Esta derrota es la segunda que sufre ante el brasileño, con el que empataba en sus enfrentamientos históricos (1-1), pero ahora la ventaja es para su contrincante (2-1).



“Fue una semana muy linda en este torneo. El ambiente fue muy especial. Felicito a Thiago por su título, lástima que no se pudo dar el espectáculo que quise darles”, expresó el boliviano, al recibir el trofeo por el subcampeonato.



No obstante, Dellien se aseguró 48 puntos para el ranking de la ATP y se embolsó 4.240 dólares. Estas unidades le colocarán a partir de esta semana, en el puesto 74 al tenista boliviano, a uno de su mejor marca histórica en singles.



PRÓXIMO RETO



Hugo Dellien disputará esta semana el ATP 80 de Montevideo (Uruguay), donde se encuentra clasificado a la segunda fase, siendo el segundo tenista más importante.



En este torneo también se encuentra Federico Zeballos, quien pugnará para clasficar en singles; sin embargo en dobles debutará hoy con Boris Arias.