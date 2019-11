Zuleta: Bolivia no sabe explotar el litio ni consiguió patentes





04/11/2019 - 07:32:34

Página Siete.- Aunque posee las reservas de litio más grandes del planeta, Bolivia hasta ahora no sabe explotar este recurso ni consiguió patentes para producir carbonato o hidróxido de este material, manifestó el analista de la economía del litio, Juan Carlos Zuleta.



“Bolivia no tiene las mejores técnicas de explotación del litio, es más, no tiene ninguna patente obtenida de algún proceso que hubiera descubierto para producir carbonato o hidróxido de litio”, cuestionó el experto.



Incluso la afirmación del Gobierno, de que Bolivia concentra la mayor cantidad de reservas de este metal, es “debatible”, según Zuleta, quien remarcó que falta un análisis técnico para confirmar el potencial del país.



“El tema que Bolivia tenga las mayores reservas de litio del mundo es todavía debatible y está sujeto a un análisis técnico adicional que hasta ahora no se ha hecho, en virtud a que el Gobierno no ha publicado oficialmente los resultados del trabajo de la empresa SRK, que señala que Bolivia contaría con 21 millones de toneladas de litio”.



La situación del mercado



La organización de investigación especializada en energías Bloomberg NEF informó que la demanda mundial de litio se duplicará en 2025 a unas 800 mil toneladas. Las baterías de los autos eléctricos constituirán la mayor parte de esa demanda, seguidas de la electrónica de consumo y el almacenamiento de energía.



Con esta creciente demanda, la producción que entregan Australia, Chile, China y Argentina quedará corta, por lo que el Departamento de Energía de Estados Unidos comenzó a desarrollar sus propias minas de litio.



Es así que la empresa con sede en San Diego, EnergySource, asumió el desafío al llevar al mercado una nueva técnica de extracción de litio, capaz de reducir los costos de extracción del litio en comparación con la importación del metal de un pequeño número de mercados globales capaces de mantener el alto costo, según BloombergNEF.



“Estados Unidos está experimentando con nuevas formas de producir litio. Están obteniéndolo no sólo de yacimientos de energía geotérmica, sino también de salmueras, de pozos de petróleo abandonados que contienen volúmenes de litio relativamente pequeños, pero que, con uso de tecnologías altamente sofisticadas, permiten obtener cantidades interesantes del metal. Esto va a empezar a dar muchas sorpresas en los siguientes años”, apuntó el experto.



Las decisiones del Gobierno



El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, informó ayer que el Decreto Supremo 3738 que da lugar a la creación de la empresa pública YLB-Acisa para la industrialización y explotación de litio en el Salar de Uyuni fue abrogado mediante el Decreto Supremo 4070 del 2 de noviembre de 2019. “Hemos recibido el Decreto Supremo 4070 por el cual se dispone la abrogación del Decreto 3738. Lamentablemente hemos llegado a esta situación, seguramente el tiempo dirá quienes han actuado de verdad pensando en Potosí y quienes han agitado, han azuzado para perjudicar a Potosí”, subrayó.



Para Zuleta está claro que este decreto ha sido objeto de muchas críticas en relación a su “carácter entreguista e ilegal (…)”.



Las observaciones tienen que ver con la cadena productiva del litio, el pago de regalías y los aspectos relativos a la producción 100% estatal del litio. Las objeciones presentadas al decreto por el experto y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntan a que la empresa mixta no pagará regalías por el hidróxido de litio que produzca, por tratarse de un producto industrializado.



Además, se observa que la norma dice que la salmuera residual -considerada basura- será vendida por YLB a la empresa mixta, es decir, a sí misma y a la empresa alemana, a precio de costo.



“Es imposible pensar que el hidróxido de litio es un producto industrializado; es una materia prima reaccionada, no un producto industrializado. Sobre la salmuera residual, es un material muy valioso que no se puede vender a precio de costo”, dijo.



Procesos de extracción e industrialización



Plantas “Tenemos dos plantas piloto, una para la producción de cloruro de potasio y otra para la producción de carbonato de litio, pero en ninguna se ha alcanzado la capacidad máxima de producción señalada en la estrategia boliviana de la industrialización del litio”, aseguró Juan Carlos Zuleta.

Condiciones “Mantener los esquema altamente ineficientes de explotación del litio, basados en el uso de agentes de evaporación, conspira con la posibilidad de construir las bases en Bolivia de una potencia de producción de litio”.

Alianza “No está claro a qué mercado van a llegar nuestros productos. Se ha hablado de que serían comercializados en el marcado europeo, pero los datos técnicos que YLB ha proporcionado son absolutamente contradictorios y no proporcionan ninguna seguridad en la parte técnica”, afirmó.



La explotación y desarrollo del litio que realiza YLB



Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) respondió un cuestionario de Página Siete, en el que explica los métodos de explotación de este recurso y las perspectivas de desarrollo.



“El proceso empleado por YLB se basa en la cristalización fraccionada mediante piscinas de evaporación solar en el campo de los sulfatos y la obtención del carbonato de litio por reacciones de encalado y carbonatación (...). En Bolivia no se cuenta con plantas geotérmicas en funcionamiento. La extracción del litio en Bolivia se realiza a partir de la salmuera existentes en salares y no de plantas geotérmicas”, explicó la firma estatal.



Respecto al decreto 3738, que establece que las empresas mixtas no pagarán regalías por el hidróxido de litio que produzcan, la firma estatal señaló:



“El hidróxido de litio a ser producido por la Empresa Mixta YLB-ACISA (en la cual YLB tiene una participación accionaria del 51%), usará como materia prima la salmuera residual, es decir, la salmuera final que queda luego de la obtención de cloruro de potasio y carbonato de litio por YLB. Esta salmuera residual será vendida a la Empresa Mixta YLB-Acisa y pagará regalías, por lo que no corresponde que el hidróxido de litio pague doblemente la regalía”, apuntó.



En cuanto a la producción de baterías, YLB explicó que “tiene en funcionamiento una planta piloto de Materiales Catódicos y otra de Baterías de Ión Litio. En estas plantas, ya se incorpora litio del Salar de Uyuni (...). La producción de estas baterías es todavía a pequeña escala, para bicicletas eléctricas y para la empresa Quantum Motors”.