Comité gestiona ampliación de plazo para el pago de deudas a los bancos







04/11/2019 - 07:29:50

Los Tiempos.- Los ingresos de personas que viven “del día” se redujeron al menos un 50 por ciento durante los 12 días de paro en Cochabamba. Ante esta situación, el Comité Cívico Popular anunció gestiones para solicitar aumentar los plazos para el pago de deudas bancarias de estas personas.



“Sabemos que la gente que vive del día trabaja con el banco a través de préstamos. Por eso, vamos a pedir a Asoban y la Autoridad de Fiscalización (ASFI ) que se pueda ampliar el plazo para el pago de deudas y así la gente no se vea afectada”, manifestó el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales y miembro del Comité, Pedro Luna.



Comerciantes, transportistas, dueños de talleres y tiendas contaron que sus ingresos diarios se redujeron a la mitad. La mayoría dijo que al día lograban entre 200 y 300 bolivianos, pero ahora apenas llegan a 100.



La mayoría de estos comercios abre casi todos los días, pero no tiene clientela. A esto se suma que muchos viven con el temor de ser saqueados, por lo que suelen estar listos para cerrar en cualquier momento. Esto sucede principalmente en aquellas zonas donde se registran conflictos.



Telefónica



La empresa de telefonía móvil e internet Viva anunció que no se harán cortes de servicio por mora en el pago. Esta medida de flexibilidad es indefinida en tanto se logre normalizar la situación en el país.



“En cuanto las actividades se normalicen, se otorgará un plazo para regularizar los pagos”, indica el comunicado en la página oficial de Facebook de la empresa.