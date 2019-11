Pary afirma que la oposición desacredita a la OEA cuando no le conviene





03/11/2019 - 14:55:43

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary afirmó el domingo que la oposición boliviana desacredita a la Organización de Estados Americanos (OEA), que está encargada de la auditoría a los comicios del 20 de octubre, cuando no está acorde con sus intereses, pero acude a ese organismo con cartas y pedidos, lo que demuestra la "inmadurez", principalmente del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien perdió las elecciones.



"Lamentamos que la oposición boliviana desacredite a la OEA cuando no le conviene, pero cuando sí le conviene haga favorable inclusive hasta sus mensajes", dijo en entrevista con medios estatales.



Pary insistió en que al Gobierno le interesa que todos los organismos internacionales posibles y países que quieran verificar el proceso electoral, estén presentes, para dejar de lado esas denuncias de fraude que hasta ahora resultan infundadas porque nadie presentó una prueba oficial sobre ese extremo.



"Hasta el momento no hay una denuncia oficial por parte del partido político perdedor, por parte de los otros partidos políticos que se hayan presentado irregularidades o fraude en las elecciones generales", señaló.



El jefe de la diplomacia boliviana calificó de "imprudente" la pretensión de la oposición de intentar "desprestigiar y deslegitimar" a un organismo multilateral que congrega a 33 países de la región.



Así también desmintió que exista una alianza o una "asociación" entre el secretario de la OEA, Luis Almagro, y el Gobierno como pretenden hacer ver algunos grupos radicales opositores que lo único que buscan es generar violencia en el país.



"Están buscando desacreditar la auditoría porque ellos saben que los resultados no necesariamente coincidirán con los temas que están esperando", añadió.



Recordó que en el momento del conteo de votos, cuando se elaboran las actas, están presentes delegados de los partidos políticos que participaron de las elecciones y cada uno tiene una copia del acta de escrutinio, por tanto, recalcó que cada partido tiene una a una las copias de las actas que se niegan a revisar.