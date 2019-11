Reunión de emergencia: Morales se ampara en las organizaciones sociales ante plazo de renuncia







03/11/2019 - 14:03:29

El Alto.- Ni hablar de FF.AA o Policía. El presidente Evo Morales se ampara en las organizaciones sociales a las que pedirá una reunión de emergencia para analizar el plazo de 48 horas que dio el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, para que renuncie.



"Voy a pedir una reunión de emergencia con nuestros dirigentes sindicales, nacionales, la COB, Conalcam, otros sectores sociales, para cómo planificar qué están pensando. Yo dependo del pueblo, las fuerzas sociales", dijo en entrevista con radio San Gabriel, consultado sobre el ultimátum del cívico cruceño.



Según Morales la movilización de los grupos de oposición no responde a un supuesto fraude denunciado en las elecciones del 20 de octubre, porque ahora ya hablan de su salida del Gobierno lo que significa que es "un tema de golpe" y "no a Evo" sino al pueblo.



El mandatario aseguró que tiene "mucha confianza" en el pueblo boliviano y en el proceso de cambio iniciado en 2006, aunque -dijo- no se trata de defenderlo, y reflexionó sobre las innumerables luchas y marchas para cambiar la matriz económica del país y transformar Bolivia.



Cuestionó que en la actualidad esos grupos de derecha pretendan "girar a otro lado" y volver al pasado, por lo que valoró el esfuerzo de la lucha del movimiento campesino, sectores sociales de las ciudades, profesionales y el "esfuerzo" de la Policía.



"Saben hermanas y hermanos, quiero que sepan, así como hubo muertos en Montero, solo están buscando muertos que vengan de la Policía o de las Fuerzas Armadas, quiero decirles, la Policía está resistiendo sin disparar, pero cualquier momento pueden provocar y echarnos la culpa a nosotros como están haciendo en Santa Cruz", mencionó.



Aseguró que ese hecho debe ser investigado y el Ministerio Público y la justicia deben encarcelar a los responsables; no obstante, admitió que "duele" el enfrentamiento entre compañeros y hermanos, bajo el aliento de grupos que llevan a ese extremo.



El jefe de Estado aseguró que primero es la Constitución lo que significa que se debe respetar los resultados de los comicios del 20 de octubre; no obstante, ese proceso es sometido a una auditoría a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de transparentarlo.



"Inclusive nosotros no deberíamos decir que la auditoría sea vinculante, porque cualquier institución, organismo internacional tiene que respetar la Constitución, y por Constitución tenemos Tribunal Supremo Electoral, lo que dice el Tribunal se respeta", dijo.



Sin embargo, indicó que, si el Tribunal demuestra que hay fraude, se irá a una segunda vuelta, en el marco de la transparencia, "no tenemos nada que mentir".



El jueves, la OEA inició la auditoría integral a los comicios cuyo resultado se espera conocer en el plazo de dos semanas, pero grupos de derecha alentados por cívicos y políticos de corte neoliberal siguen en las calles generando violencia e impidiendo el desarrollo normal de las actividades que va en desmedro del crecimiento del país.



la noche del sábado, los cívicos y el Conade dieron 48 horas para que Morales renuncie, plazo que vence este lunes.