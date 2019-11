Romero: Pedido de renuncia a Evo Morales devela la estrategia golpista







03/11/2019 - 11:25:55

Erbol.- El ministro de Gobierno Carlos Romero afirmó este domingo que el pedido de renuncia al presidente Evo Morales en un plazo de 48 horas devela la estrategia golpista ante la falta de pruebas para invalidar las elecciones generales.



Dijo que el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho antes de las elecciones ya las tachó de fraude, luego pidió auditoría, después segunda vuelta y posteriormente anulación de las elecciones.



Aseguró que actualmente el movimiento encabezado por Camacho está en su fase de implementación dura en base a tres dispositivos fundamentales que parte de la conculcación de las garantías constitucionales, libertad de expresión y libertad de prensa.



La segunda es implementar acciones racistas para generar confrontación y tercera la confrontación violenta contra las instituciones del Estado, particularmente la Policía Boliviana.



Anticipó hay informes en sentido que este lunes grupos violentos intentarán tomar e incendiar instituciones públicas en La Paz, a partir de la plataforma golpista que ofrece la UMSA dirigida por Waldo Albarracín, donde se habrían depositados instrumentos de confrontación.



Explicó que en las últimas horas se detuvo a una persona que confesó su militancia al Movimiento Falangista Unzaguista de Chuquisaca dirigido por el diputado opositor Horacio Poppe. Esta persona informó a la Policía que trasladaron escudos de fierro a ser utilizados por los grupos violentos cuando este lunes ataquen la plaza Murillo para tomar la Casa Grande del Pueblo con un gran derramamiento de sangre.



Identifica que el comiteísmo cruceño tiene rasgos fascistas y racistas y lamentó que los ex defensores del pueblo y activistas de derechos humanos como Albarracín y Rolando Villena se presten a estas acciones destinadas a generar sangre.



Tomando en cuenta la afirmación de Camacho en sentido de elaborar una lista como lo hizo el narcotraficante Pablo Escobar, Romero indicó que esto no significa otra cosa que instalar el sicariato en base a una lista para matar personas.



La autoridad pidió a la prensa movilizarse porque hay acciones de intimación para una línea discursiva y amordazarla a título de luchar por la democracia.



En un mensaje a la población boliviana, exhortó a defender la paz que significa defender la democracia, las reglas de convivencia social y preservar el patrimonio de la no discriminación ni racismo para evitar la división de la sociedad boliviana.