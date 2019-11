Si el torneo no vuelve el miércoles, Jusino será baja en el superclásico





03/11/2019 - 09:23:00

Página Siete.- El defensor de Bolívar Adrián Jusino puede perderse el supercláscico ante The Strongest, si el torneo de la División Profesional no se reanuda en la jornada 21, debido a que tiene dos partidos más de suspensión, lo que implicaría que no esté ante el clásico rival de los celestes. El atigrado Saúl Torres y bolivarista Juan Miguel Callejón también esperan el retorno para cumplir sanciones.



El zaguero fue expulsado luego del partido frente a Wilstermann en la sede de Gobierno, duelo que terminó igualado 1-1. Jusino recibió una sanción de tres partidos, de los cuales cumplió solamente uno, frente a Guabirá en el estadio Hernando Siles, en la última jornada que se disputó antes de este receso obligado por los conflictos sociales.



“Estoy molesto, frustrado porque si el campeonato seguía, a estas alturas yo podía ya estar jugando, pero son cosas que pasan, lamentablemente tengo dos fechas más por cumplir y tengo que acatarlas, no queda de otra. Dios quiera que lleguemos al clásico, pero que primero arranque el torneo”, declaró Jusino.



Hasta el momento se postergaron cuatro jornadas del torneo, si el mismo vuelve a media semana, Jusino no estará en los duelos frente a San José, el miércoles en Oruro, y ante Aurora en la sede de Gobierno, el domingo. Su retorno sería frente a The Strongest luego del receso por fecha FIFA.



Mientras que si no retorna el fútbol una jornada más, el zaguero paceño sería la primera baja confirmada para el duelo ante The Strongest del próximo 24 de noviembre.



En el partido amistoso del pasado viernes frente a Deportivo Fatic, el técnico César Vigevani utilizó a Pablo Pedraza en la zaga central, junto a Teodoro Paredes, probablemente la dupla que utilice el miércoles ante San José, en caso de que se reanude el torneo esta semana.



Torres y Callejón



El lateral de The Strongest Saúl Torres y el delantero de Bolívar Juan Miguel Callejón también esperan la reanudación del torneo para cumplir el castigo que tiene pendiente y retornar al primer plantel, ambos tienen un partido más por cumplir, por lo que si el campeonato no vuelve esta semana también se perderá el superclásico.



En tanto que el atigrado Torres fue expulsado en la jornada 15 frente a San José, duelo en el que su plantel perdió por 2-0. El castigo fue de dos jornadas de las cuales ya cumplió una, que fue en el empate 2-2 ante Aurora en el estadio Hernando Siles.



La planificación inicial era que Torres cumpla su castigo ante Guabirá, pero la suspensión cambió los planes y si el torneo vuelve el miércoles, el jugador no estará ante Oriente en La Paz y volvería al plantel titular frente a Wilstermann en Cochabamba el domingo (17:15). Mientras que Callejón acumuló su quinta tarjeta amarilla en el partido ante Guabirá de la jornada 16, fecha en la que entró a la historia del cuadro celeste al anotar cinco goles en la goleada por 7-2 sobre los montereños.



El ibérico no debía jugar en el duelo de la jornada 17 frente a Real Potosí y volver frente a Always Ready, pero por los conflictos sociales aún no cumple la fecha de suspensión. Callejón tuvo un permiso especial luego del partido ante Guabirá, para viajar a su país natal, por el nacimiento de su hija. Hasta el pasado viernes, Callejón no se sumó al trabajo celeste, se espera que lo haga en las próximas horas.



Ambos jugadores pueden ser grandes ausencia en el clásico.



Cordano no juega desde septiembre



Uno de los más perjudicados con este receso obligado fue el portero de Blooming Rubén Cordano que no juega desde el 26 de septiembre por un castigo y tiene aún un partido de sanción, por lo que tampoco será parte del primer encuentro cuando el campeonato se reanude.



Cordano fue expulsado en el duelo entre su equipo y Aurora en Cochabamba donde los cruceños vencieron por la mínima diferencia. El guardameta vio la roja por agresión a un rival y cuando salió provocó con gestos a la hinchada local.



Por esto el Tribunal de Justicia Deportiva lo castigó con cuatro partidos, de los cuales no jugó tres y le resta uno para volver a la titularidad.



El portero no estuvo en la derrota (6-1) ante The Strongest, y en las victorias frente a Nacional (4-0) y Sport Boys (3-2). Si el torneo no sufría estas postergaciones, Cordano cumplía su sanción en el duelo ante Royal Pari y volvía para el clásico frente a Oriente.



Otros jugadores que vieron la tarjeta roja en la última jornada antes del receso obligado fueron Sueliton Nogueira de Oriente, Ezequiel Michelli de Sport Boys y Javier Sanguinetti de San José este último dejó el cuadro orureño.