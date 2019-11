Lo que queremos es que la pelota ruede de nuevo: Costa







03/11/2019 - 09:20:21

El Diario.- En Always Ready, al igual que los demás equipos, se tiene una preocupación por los últimos acontecimientos que han originado la suspensión de la fecha 20.



Fernando Costa, el actual presidente del club, expresó su punto de vista en torno a lo que está aconteciendo.



ED: ¿Cómo vive el presidente de Always Ready estos conflictos sociales?



FC: La situación del país es muy delicada, son momentos muy duros que lamentamos que Bolivia esté pasando por esto. Desde nuestra posición esperemos que los diferentes sectores en conflicto puedan sentarse a dialogar para dar soluciones.



¿Cómo hizo el club para subsanar el tema económico?



Es complejo. Como dirigencia tenemos muchas obligaciones, contratos con proveedores, tenemos una serie de gastos donde nos estamos viendo muy perjudicados. Lo que queremos como Always Ready es que la pelota ruede nuevamente, obviamente de forma posterior a una pacificación en el país.



¿En el tema de los sueldos se hace magia?



Sí, como dirigentes tenemos una serie de dificultades, tenemos que practicar muchos “artificios financieros” para que tener cuentas al corriente al día.



¿Qué opina sobre el caso de Aurora y su propuesta de no jugar el torneo?



Considero que es una propuesta extrema que nosotros estamos con la posición de que esto debe continuar, es una contingencia que nadie preveía, pero son situaciones difíciles. Lo más sano es que se termine el torneo cumpliendo todas las fechas.



¿Qué dice en torno a las declaraciones de Robert Blanco sobre el torneo?



La verdad, es un personaje muy singular que osa en dar diferentes tipos de declaracionesc sin sentido.



¿Están muy cerca de conseguir el objetivo de clasificar a un torneo internacional, cómo lo ven?



Es un objetivo bastante duro para nosotros, considerando que es nuestro primer año en primera división. En el torneo Apertura tuvimos muchos tropiezos, es difícil sostener a un equipo competitivo en primera división, más aun teniendo quince días para conformar un plantel para sostenerse. Superamos todas estas cosas, esperamos clasificar a un torneo internacional.



¿Estamos a fin de año, ya se tiene pensado en el tema de contrato de jugadores?



Estamos pensando en este momento en nuestro objetivo, no queremos entrar en esa fase todavía. Una vez que tengamos en manos nuestro objetivo cumplido, vamos a trabajar para hacer una evaluación detallada, tanto en el torneo Apertura y Clausura.



¿Qué se sabe sobre el estadio de Villa Ingenio y la propuesta de iluminación?



Estos últimos días recibimos una inspección de parte de una empresa que contrata Conmebol para hacer las homologaciones de los estadios y estamos a la espera de ese informe. Sabemos de manera adelantada que será una de las exigencias contar con un sistema de iluminación, es por ello que nosotros tomamos las previsiones, hicimos las gestiones correspondientes con el Gamea. Ahora vamos a gestionar una reunión con la alcaldesa de El Alto para poder tratar este tema y otros que tenemos pendientes.



¿Cómo va el centro de alto rendimiento?



Se están haciendo todos los trabajos en el campo de juego. Se realizó un trabajo con especialistas para que en diciembre podamos contar con esa cancha en perfectas condiciones, esperando hacer una pretemporada allá en Huarina. Además estamos viendo en equipar este centro con el alojamiento, herramientas y todo para que el próximo año, desde enero, podamos usar estos establecimientos. Este será nuestro fortín. Estamos con la mentalidad de éxitos.