Aviadores vuelven a parar y Thomaz demanda







03/11/2019 - 09:18:28

Opinión.- A la crisis social disparada en todo el país, que atenta contra la regularidad de ensayos de Wilster, se le han sumado dos elementos: por un lado, el plantel cochabambino determinó ayer parar por segundo día consecutivo como forma de protesta ante “deudas con tres futbolistas”. Por el otro, el brasileño Thomaz Santos habría presentado una demanda ante la FIFA. El exaviador y actual fichaje de Bolívar exigiría, entre otras cosas, “primas y premios”.



El Rojo, dirigido por Cristian Díaz, definió presentarse a la habitual práctica matutina, en el complejo de la laguna Alalay, pero no llevó a cabo sus entrenamientos. Cristian Chávez, Gilbert Álvarez y Fernando Saucedo son los tres integrantes que alzaron la voz para relatar que se les debía “tres meses de sueldos”.



Álvarez, goleador del elenco que marcha puntero en la tabla del Clausura (con 36 enteros), le expresó a este medio su deseo de que todo llegara a buen puerto hasta el final de la jornada. EL LÍDER intentó contactarse con el vicepresidente del Rojo, Renán Quiroga, pero no hubo éxito.



Y Santos volvió a aparecer en escena. Según Dosis de Fútbol, el jugador demandó al club ante la Cámara de Resolución de Disputas por concepto de sueldos, premios y primas. Solicita 40 mil dólares y otros 80 mil por “daños y perjuicios”. EL LÍDER también trató de comunicarse telefónicamente con el abogado de la entidad, Cayo Salinas, pero no hubo contestación.