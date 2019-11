Noviembre, un mes clave para los Bolivarianos







03/11/2019 - 09:16:08

Correo del Sur.- Si bien el país se ve paralizado por los conflictos sociales desde hace dos semanas, el trabajo de organización de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud no se detuvo, es más, se vienen una serie de actividades programadas para este mes. Lo que preocupa es la construcción de los nuevos escenarios deportivos.



Si bien las oficinas del Comité Organizador de los Juegos (Cobol) estuvieron trabajando en horario continuo por los bloqueos en las calles, la labor de planificación y el avance en algunos aspectos no tuvo una pausa, según informó su director, Wilberth Ramos.



“Estamos cumpliendo con todas las fechas”, manifestó Ramos, al señalar que mensualmente hay tareas que ejecutar, las mismas que se van cumpliendo en los plazos establecidos, como el diseño de la línea gráfica y la elaboración de los manuales técnicos para las 25 disciplinas deportivas habilitadas.



Sin embargo, para la ejecución de otras tareas, como la composición de la canción, la contratación del servicio de catering y de hoteles de jueces y árbitros, indicó que se necesitan recursos económicos, ya que hasta la fecha todavía no se hizo efectivo el desembolso de los primeros Bs 4 millones, que representan el 20% del dinero que la Alcaldía tiene destinado para la organización del evento bolivariano.