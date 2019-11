Sergio Weise: Debemos extremar esfuerzos en esta situación y asumir pérdidas







03/11/2019 - 09:08:12

EL Deber.- Desde hace cinco años, Sergio Weise se desempeña laboralmente en el sector del retail y comercio.



En 2017, el ejecutivo, formado en ciencias económicas en Brasil y con una experiencia de 15 años en la banca nacional, asumió la gerencia general de la cadena de Supermercados Tía. Dos años más tarde, fue elegido como presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper).



¿Qué medidas han asumido los supermercados para poder proveerse de productos y continuar sus operaciones en esta coyuntura de paro indefinido?



Los supermercados hemos tenido que extremar esfuerzos para poder operar en esta coyuntura.



No podemos contar con todo nuestro personal, debemos asumir costos extra de transporte de colegas que viven lejos de las salas y debemos improvisar un transporte propio para otros.



Además, tenemos que ir directamente a buscar y comprar muchos de los productos perecederos que ofrecemos en estos días, pues los proveedores no pueden entregarlos en salas como sucede en condiciones normales.



Tan solo abrimos medio día y las ventas son menores que en jornadas regulares. En resumen, debemos extremar esfuerzos en condiciones adversas y asumir pérdidas.



Las dificultades que están afrontado algunos proveedores, ¿ha tenido alguna incidencia en los precios de los productos que venden los ‘súper’?



A escala de la asociación de supermercados decidimos no ‘mover’ los precios de nuestros productos, sería muy desconsiderado en las condiciones actuales.



Le puedo asegurar que los supermercados hemos mantenido precios en estos días.



Inclusive como gremio tuvimos desacuerdos con un proveedor que nos ajustó precios de entrega en el tercer día del paro; lo rechazamos. Invito a la gente a visitar nuestras salas y comprobar los precios que tenemos hoy y compararlos con los de hace un par de semanas.



Muchas personas están destacando el servicio que vienen prestando los ‘súper’ en este paro, mientras que otras lo cuestionan, ¿qué opinión le merecen esos comentarios de la gente?



Las personas deben comprender que existe un nivel de atención y logística mínima necesaria que debe funcionar en situaciones atípicas como la presente.



La sociedad necesita indispensablemente proveerse de medicamentos, salud, emergencias y alimentos, entre otro productos de primera necesidad.



Estas son las razones por las cuales los supermercados abrimos media jornada todos los días. Perderíamos menos estando completamente cerrados, pero causaríamos un daño y malestar en la población.



¿Cómo se han comportado las ventas de los supermercados en lo que va del presente año, con respecto a igual periodo de la gestión anterior?



Son menores, notoriamente menores. Y con estos días de paro, han caído aún más.



Teniendo en cuenta sus palabras, ¿cuáles son las proyecciones hasta fin de año?



Debemos ser optimistas. El comercio normalmente vende mejor en el segundo semestre como consecuencia de los aguinaldos y celebraciones de fin de año. Sabemos; sin embargo, que la gestión 2019, en su conjunto, no está siendo buena para el sector ‘supermercadista’.



¿Cuáles son las perspectivas del sector para el próximo año?, ¿el mercado nacional soportaría el ingreso de un nuevo competidor?



Evaluaciones hechas por empresas consultoras y economistas nos señalan que 2020 será un año bastante similar al actual. Deberíamos tener un crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) de alrededor del 3% y en ese contexto nos ‘moveremos’.



Considero, personalmente, un porcentaje insuficiente para promover la disminución de la pobreza en el país e impulsar las inversiones en general.



Con relación a la segunda pregunta de si el mercado soporta el ingreso de un nuevo competidor, los supermercados representamos tan solo el 10% del mercado de retail en el país. Nosotros no tenemos problemas con el ingreso de nuevos competidores, siempre que operen con la misma formalidad que lo hacemos nosotros.



Bienvenidos todos los que trabajan bajo el régimen formal; es decir, que emiten facturas, pagan impuestos, tienen controles sanitarios, pagan los beneficios sociales, entre otras cosas.



Con esto gana la población, gana el país. Nuestros grandes enemigos, los que frenan nuestro crecimiento y dañan la economía del país, son la informalidad, el contrabando, la ausencia de higiene y normas sanitarias en el expendio de alimentos.