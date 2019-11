Seguridad alimentaria: PIB agropecuario no garantiza nada





El Día.- Para el Centro de Estudios para Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), los datos de crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de 2019, el mismo que se ubicó en 7,12%, no garantiza la seguridad alimentaria del país; al contrario esos datos “expresan resultados de una política agropecuaria que privilegia la producción de biocombustibles y no la seguridad alimentaria de la población”, señala en su último análisis hecho público.



Los datos recientemente presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en relación al crecimiento acumulado del PIB al segundo trimestre de 2019, muestran al sector agropecuario con un crecimiento del 7,12%, muy por encima de los otros sectores de la economía.



Dos hechos productivos. El informe del INE señala que tal comportamiento obedece “al importante desempeño de los productos agrícolas industriales que llegó al 10.08% de crecimiento productivo, donde resalta la producción de caña de azúcar (9.88%) y la soya en grano (6.08%), cuyo incremento estarían motivados por el ingreso a la era de los biocombustibles.



El CEDLA señala que estos datos van expresando los resultados de una política agropecuaria del gobierno que, en lugar de privilegiar la promoción de cultivos orientados a asegurar la seguridad alimentaria del país, ha optado por favorecer a sus aliados: “los grandes productores agroindustriales, a través del incentivo de la producción de etanol y biodiesel con base en el incremento de la producción de caña de azúcar y soya”.



Esta política, señala este centro de investigación, promueve, además, una expansión agresiva de la frontera agrícola que afectará la biodiversidad y a los territorios indígenas.



Involucrados. En reiteradas oportunidades los sectores agroindustriales, en contacto con El día, descartaron tal posibilidad, tomando en cuenta que la frontera agrícola por ejemplo en el caso de la caña de azúcar, si bien alcanza a 160 mil hectáreas, esta representa menos del 10% del total de la superficie agrícola del país.



Mas aún cuando los rendimientos productivos no pasan de 50 toneladas por hectárea, cuyo parámetro es considerado como uno de los más bajos de la región.