Los nuevos rostros de la lucha cívica

03/11/2019 - 08:52:32

Página Siete.- Son profesionales con gran experiencia sindical. La defensa de la democracia, la causa que los une.



Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí

El administrador hijo de minero guiado por el respeto a la mujer



El 24 de octubre Marco Antonio Pumari estuvo de cumpleaños y –en sus palabras– “estaba en plena movilización” en defensa del voto de los bolivianos. Cumplió 38 años, el mismo tiempo que lleva muerto su padre, quien falleció el día que él nació, en un accidente dentro la mina. “Mis padres son de origen rural, migraron del campo a la ciudad y mi papá se volvió minero; era trabajador de la Comibol, murió en un accidente interior mina”, cuenta.



Pumari asegura que esta paradoja influyó en su formación como ser humano y en su búsqueda del “respeto, y de hacer lo correcto, más allá de posiciones ideológicas, de hablar de izquiera o derecha, sino pensando siempre en la vivencia”.



“Me críe con una madre que dio todo por nosotros y lo sigue haciendo, lo que me enseñó a respetar a las mujeres y reconocer la gran capacidad que tienen. Soy un convencido de que las mujeres son superiores a los varones, en todo aspecto”, sostiene.



“En función de esa situación, lo que me guía en este momento es mi consciencia como padre, tengo tres hijos, un varón y dos niñas. A partir de esa situación veo que es necesario cambiar la realidad de mi departamento, de Potosí”, añade este joven que para salir adelante trabajó desde niño. “Fui heladero, escamador de pescado, peón de cooperativistas”, cuenta.



Pumari creció en la dirigencia sindical. Primero en su colegio, después en la universidad, donde estudió administración de empresa. Como tiene sus raíces en el ayllu Pati Pati, cumplió tareas dirigenciales en el sindicado campesino. “Fui subcentral del distrito 14 de varias comunidades y ayllus del distrito de Potosí”, dice.



También fue dirigente de la Central Obrera Departamental de Potosí, donde ocupó la cartera de Tierra y Territorio. Luego, en 2013, ingresó al Comité Cívico, como vicepresidente, para luego asumir la presidencia del ente cívico potosí, desde donde encabezó las últimas movilizaciones en contra del Gobierno, primero por la defensa del litio y ahora del voto.



Marco Antonio Pumari recuerda sus primeros días en el Comité Cívico de Potosí como presidente, su juventud le restaba credibilidad, pero sólo hasta que lo oían hablar. “Me felicitaban, porque la edad es sólo una barrera psicológica, lo que importa es la capacidad y más allá de todo la consciencia”, dice.



Rodrigo Echalar, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca

Un profesor trotskista que lucha por las ideas del pueblo



“Tengo una tendencia política marcada, yo soy trotskista. En Sucre todo el mundo sabe esto. Me manejo así: defiendo mis ideales y las ideas de mi pueblo”, afirma Rodrigo Echalar, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca. Llegó a ese cargo en 2017, como dirigente de los maestros urbanos de la Capital.



Desde que asumió la representación cívica tiene anotadas dos movilizaciones, que encabezó con convicción y firmeza. “La lucha contra el nuevo Código Penal y la defensa de Incahuasi. Ahora estamos unificando la lucha nacional para que Evo Morales deje el poder”, dice el maestro de ciencias sociales de 33 años, quien siempre trabajó en colegios fiscales y no acostumbra declararse en comisión. “Tenemos que alternar el trabajo sindical con el trabajo en el aula”, sostiene.



Echalar nació en la ciudad de Sucre. Sus padres son también profesores y los recuerda esforzándose para que él y sus hermanos pudieran salir adelante. “Hemos superado condiciones difíciles, igual que el pueblo boliviano, para salir adelante”, dice.



Su experiencia sindical comenzó cuando se formaba como maestro. Ya titulado, a los 22 años, comenzó a escalar en la dirigencia, desde la rural hasta la urbana. “Comencé participando en debates, en luchas en la universidad y desde entonces no dejé de participar activamente”, señala.



Rodrigo Echalar asegura que su línea política anticipó que Evo Morales “terminaría como enemigo del pueblo, golpeando a los sectores que lo encumbraron”, y que las elecciones pasadas tendrían el resultado que hoy se ve. “Ese anticipo nos permite ganar autoridad en las reuniones”, asegura.



El joven sindicalista asegura que la lucha en Bolivia tiene que tener un “carácter popular, con las regiones, buscando el objetivo de resolver sus problemas”.



Luis Fernando Camacho, presidente Comité Pro Santa Cruz

Empresario que no deja que la lucha cruceña se apague



Ganó gran protagonismo en estos días de sublevación ciudadana por la defensa del voto de los bolivianos. Le dicen Macho Camacho. Tal vez por la fuerza y energía que transmite en sus discursos ante los cruceños, a los que concentra por miles. “Lo que hice fue lecturar lo que quería la gente. El pueblo es la fortaleza, no Luis Fernando Camacho. Es el pueblo el que quiere recuperar las calles”, le dijo hace algunos días a Infobae.



“Lo único que valen son los principios democráticos. Cuando hay principios, cuando hay amor a tu país no importan los intereses económicos ni los personales. Cuando estás decidido a arriesgar tu vida, tu democracia, es lo que va a permanecer”, añadió.



Los jóvenes se toman selfies con él después de los cabildos y otras concentraciones, en los que siempre menciona, y agradece a Dios en sus discursos.



Luis Fernando Camacho tiene 40 años y asumió la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz en abril de este año. Sigue los pasos de su padre, José Luis Camacho, también dirigente cívico. En una entrevista que tuvo con este medio, semanas después de su posesión contó que prácticamente creció en los patios de esa entidad representativa de Santa Cruz.



Camacho estudió derecho y cuenta con una especialización en derecho empresarial lograda en España. Su currículum empresarial se complementa con su gestión como director de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo entre 2009 y 2015 y su participación en el grupo empresarial de Inversiones Nacional Vida y en las empresas pertenecientes a esta corporación, según señala su currículum en el sitio web del Comité Cívico Pro Santa Cruz.



Su experiencia en la vida sindical pasa por la Unión Juvenil Cruceñista, conocida por tener una posición ultraconservadora y porque entre los años 2008 y 2009 fue condenada por ciertos actos racistas. Camacho dirigió esa entidad entre 2002 y 2004.



El abogado empresario también fue vicepresidente de la Federación de Fraternidades y secretario general de los comités cívicos provinciales de la cruceñidad.



En los últimos años incursionó en la docencia universitaria en la ciudad de Santa Cruz.