Dinamitazos y violencia destrozaron ornato público







03/11/2019 - 08:36:44

El Diario.- Detonaciones de dinamitas causadas por mineros y otras acciones de violencia dejaron daños y destrozos en el ornato público y propiedad privada de la ciudad de la ciudad de La Paz, según informó el representante de Fejuve, Luis Castillo.



Por su condición de sede de Gobierno, la ciudad de La Paz se convirtió en el epicentro de las movilizaciones sociales, con fines reivindicativos, lo que deja como saldo pérdidas económicas y daños al ornato público.



El uso de dinamitas, gases lacrimógenos y la violencia desmedidas en las movilizaciones dejaron destrozos en las rejillas de protección, destrucción de postes y daños en aceras y vías, lo que perjudica la imagen de La Paz, que fue reconocida como una de las ciudades “Maravilla” del mundo.



Las marchas que indistintamente sean convocadas por el Gobierno, la oposición o los sectores sociales (gremiales, mineros, maestros, universitarios y otros) no solo provocan destrozos al ornato público, sino zozobra en la población, que debe escuchar insultos y experimentar golpes, gasificaciones y caos vehicular.



Los sectores afines al Gobierno –dijo– además de amedrentar a la sociedad, hicieron uso de explosivos a pesar de que está prohibido, dejaron daños lamentables en los espacios públicos y la propiedad privada; destrozos en aceras, vías y vidrios rotos fueron los resultados de la violencia.



El Decreto Supremo 2888, repuso la prohibición del uso de explosivos en las movilizaciones, pero los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no respetaron la disposición y arremetieron, haciendo uso sin límites de la dinamita, ante la paciente mirada de los oficiales de la Policía.



Indicó que estas acciones no deben continuar, por la seguridad y la pacificación del país. Respecto a los bloqueos, mencionó que este lunes continuará el paro cívico en la ciudad de La Paz, ya que se tiene la intención de continuar con la protestas en contra de las pasadas elecciones, por presunto fraude electoral.



Criticó la posición de Gobierno, que a su parecer tendría una actitud hostil para confrontar a los bolivianos. Es por esa razón las amenazas del presidente de cercar a la urbe y sacar a las calles a grupos de choque.



El pasado viernes, la Agencias Municipal de Noticias publicó un artículo, donde se menciona los destrozos que hubieron en vidrios, puertas y ventanas, que resultaron rotas y deterioradas a raíz del estallido de dinamitas, en la calle Colón, la noche del pasado jueves; fueron los daños registrados en parte de la infraestructura del Palacio Consistorial, declarado edificio patrimonial.



La concejala y Secretaria del Concejo Municipal, Kathia Salazar mencionó: “Hemos encontrado seis ambientes, diferentes oficinas de los concejales y la sala del Pleno del Concejo Municipal afectados con la rotura de una gran cantidad de vidrios.



Es importante subrayar que si marcamos horario continuo o si hacemos el desalojo del Palacio Consistorial, es para resguardar la seguridad de los funcionarios, de las personas que trabajan y también de las personas a las que se atienden. La gente se pregunta por qué se hace suspensión de actividades, ayer ha sucedido eso, se ha marcado el desalojo a media mañana, hemos verificado que había una gran cantidad de gente agrupada en protesta y se han quedado sentados en la calle Colón”.



El Palacio Consistorial fue diseñado en 1925 por el arquitecto urbanista Emilio Villanueva e inaugurado un 16 de julio de 1926.PIE-2: La violencia no sólo provoca destrozos en el ornato público, sino también zozobra en la población.