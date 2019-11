Aseguran que José José fue envenenado por Sara Salazar







02/11/2019 - 21:28:56

Quién.- Tras la muerte de José José, la información de cómo fueron sus últimos años de vida al lado de Sara Salazar y de su hija Sara Sosa sigue apareciendo. Ahora, surge la versión de que El Príncipe de la Canción descubrió que su esposa lo envenenaba a través de unas pastillas que supuestamente lo harían adelgazar.



La información la dio a conocer Paulina Mondragón, amiga cercana de José José, en entrevista con la periodista de espectáculos Paty Chapoy, a quien también le compartió que el cantante se sentía presionado por su segunda hija y que, al final, tenía la intención de divorciarse de Salazar y de establecerse en México.

Vino a trabajar y se fue más o menos de salud. Regresó a los tres meses, lo ayudé a bajar del coche y se me colgó, no podía caminar, traía bufanda y gorra, era "los huesitos"; le pregunté: ‘¿Qué te pasó?’, a lo que me contestó: ‘Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos’. Le dije, ‘¿por qué te las tomaste?’, y me respondió, ‘porque Sara me dijo que gordo no vendo"



El relato de Mondragón es aún más fuerte, debido a que, por esa brusca pérdida de peso, el intérprete descubrió, en Miami, que lo que realmente le provocaron las pastillas fue un envenenamiento en la sangre: “Él estaba recuperando peso, pero un día me habló para decirme que se sentía muy mal en su casa, que se fue al hospital para una revisión.



“Le hicieron estudios de sangre y no lo dejaron ir, salió que tenía un tipo de envenenamiento y que tenían que dar parte a las autoridades”, abundó Paulina de lo que le contó José José; sin embargo, el cantante no quiso que esto se supiera, porque tenía planeado arreglar varias cosas, entre otras, divorciarse de Sara.