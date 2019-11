Netflix se centra en otro tipo de contenido: los podcasts







02/11/2019 - 21:16:53

Gizmodo.- Este mes, Apple TV+ y Disney+ se unen al sector de streaming, intensificando la guerra por suscriptores que existe entre empresas como Netflix, Amazon Prime o HBO, para nombrar algunos. No obstante, uno de estos gigantes, Netflix, recientemente ha decidido centrarse en otro tipo de contenido: los podcasts.



Netflix anunció esta semana que lanzaría su primer podcast original de ficción. El podcast, llamada The Only Podcast Left, contará una historia del mundo de Daybreak, la serie apocalíptica de Netflix. De acuerdo con la empresa, el podcast tendrá seis capítulos y será complementario a la serie. The Only Podcast Left contará la historia de un grupo de adolescentes que deciden hacer un podcast durante el apocalipsis.



The Only Podcast Left se estrenará en Spotify el 7 de noviembre. Permanecerá en Spotify de manera exclusiva hasta el 12 de diciembre, fecha en la cual Netflix lo publicará en otras plataformas.



Aunque The Only Podcast Left es el primer podcast de ficción del gigante de streaming, no es su primer podcast. También produce Behind The Scenes: Stranger Things Podcast, un podcast que cuenta cómo se hicieron los capítulos de Stranger Things e incluye la participación del reparto y el equipo de producción.



Aparte del podcast sobre Stranger Things, Netflix publica You Can’t Make This Up, un programa sobre las series de crímenes reales de la plataforma. You Can’t Make This Up explica cómo el equipo de Netflix consigue acceso para hacer series como The Staircase, un documental sobre el escritor Michael Peterson, acusado de matar a su mujer en 2001.



Tal como destaca The Verge, hasta ahora los podcasts de Netflix se han centrado principalmente en contar cómo hicieron algunas de las series más populares de la plataforma. En algunos casos, como en What to Watch on Netflix, la empresa ha decidido hablar sobre sus contenidos y dar recomendaciones sobre lo que deben ver sus usuarios. Sin embargo, The Only Podcast Left es el primer podcast que cuenta una historia de ficción original, lo cual abrir la puerta a nuevos contenidos emocionantes en un formato diferente.



Ya veremos si Netflix puede hacer lo mismo con los podcasts que ha hecho con las series.