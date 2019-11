Guaidó: El próximo 16Nov se unificarán todas las luchas en una sola







02/11/2019 - 20:57:53

TalCual.- El presidente de la Asamblea Nacional expresó que la celebración de unas elecciones presidenciales es lo que más ansía el pueblo por lo que dijo que no se presta para farsas y ya lo ha demostrado



El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, realizó una visita este sábado 2 de noviembre a Maturín, en la que hizo un llamado a los venezolanos a retomar las calles y exigir los derechos consagrados en la Constitución.



Guaidó pidió unificar esfuerzos, trabajar y luchar en unidad. Consideró que la unión es el “elemento más poderoso” con el que se cuenta para avanzar y lograr los objetivos trazados. Ratificó la convocatoria para el próximo 16 de noviembre, día en el “se unificarán todas las luchas en una sola”.



En este sentido indicó que el 16 de noviembre Venezuela se levanta, despierta y reacciona, “los vine a buscar para que conquistemos la libertad del país. El ¿cuándo?, va a ser el 16 de noviembre en toda Venezuela”, reiteró.



El presidente del Parlamento señaló que la ruta está muy clara: cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones realmente libres. Expresó que la celebración de unas elecciones presidenciales es lo que más ansía el pueblo por lo que dijo que no se presta para farsas y ya lo ha demostrado.



A propósito del tema, Guaidó cuestionó ¿Si el régimen es tan fuerte, porqué no convoca ya las elecciones? Pidió a los venezolanos “no darse por vencidos” y “no actuar como víctimas porque somos sobrevivientes”.



“Tenemos que salir el lunes 4 de noviembre y montar de nuevo los Cabildos Abiertos y asambleas en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia del país para que informemos sobre la actividad del 16 de noviembre”, expresó.



En la actividad estuvieron presentes diputados de la Asamblea Nacional, dirigentes y activistas de diferentes partidos políticos de Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta.



El acto en Maturín se efectúa después que Guaidó sorteó un incidente con la Guardia Nacional, colectivos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en El Tejero, ubicado también en Ezequiel Zamora; quienes intentaron impedirle la entrada al estado.