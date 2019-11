Viceministro desmiente creación de impuesto tal como circula en redes sociales y pide tranquilidad







02/11/2019 - 20:47:43

La Paz, (ABI).- El viceministro de Política Tributaria, Jhony Morales, desmintió el sábado la creación de un nuevo impuesta mediante el RC-IVA, tal como circula en las redes sociales, y pidió tranquilidad porque esos mensajes solo buscan generar malestar en contra del Gobierno.



"Sacamos a través de impuestos un comunicado oficial no hay ninguna disposición normativa por la que el Gobierno quiera crear un impuesto a través del RC-IVA", dijo en contacto con la Red Patria Nueva.



De acuerdo con mensajes que circulan por las redes sociales, se denuncia que el Ejecutivo pretende crear un impuesto como pasó en 2003 y se apunta a la Policía, en particular, como la institución que deberá pagar el gravamen.



Así también se menciona el Decreto Supremo 3890 y se asegura que mediante esa norma los trabajadores deberán presentar facturas por su sueldo y de no hacerlo sufrirán retenciones.



El viceministro aseguró que "es una versión falsa" que solo pretende crear zozobra y descontento de manera malintencionada en momentos en que existe mucha "susceptibilidad".



"Deben quedar tranquilos los trabajadores dependientes, no es verdad, es noticia falsa, pretende crear zozobra, inquietud y malestar", mencionó.



Morales explicó que evidentemente se aprobó el Decreto Supremo 3890, pero más bien apunta a un beneficio para el trabajador, quien cuando cambie de fuente laboral podrá "llevarse" el acumulado de su crédito fiscal y no como sucedía anteriormente que renunciaba a ese monto para su descargo.



Aclaró que aquellos trabajadores cuyo ingreso mensual sea menor a 9.724 bolivianos no están obligados a presentar facturas, por tanto, no debe pagar el RC-IVA.



La autoridad pidió no dejarse engañar y aseveró que el actual Gobierno elabora normas de tipo impositivo y laboral en coordinación con los trabajadores.



"Como Gobierno del trabajador, nunca vamos a sacar medidas en contra de ellos", señaló.