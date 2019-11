Conade pide a OEA replegar misión de auditores y dejar sin efecto su trabajo







02/11/2019 - 20:41:20

Erbol.- El exdefendor del pueblo y representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) replegar la misión de técnicos y auditores al proceso electoral boliviano, porque su trabajo no genera confianza ni con credibilidad en la ciudadanía boliviana.



Esos comentarios surgieron a propósito de la renuncia del coordinador Técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo Espinosa Silis - que según Villena – habría sido consecuencia de las presiones que ejerce el presidente Evo Morales sobre Luis Almagro para que en la auditoría emita un informe favorable al gobierno.



“Vamos a ver la decisión de fundamentar nuestro posicionamiento que tiene que ver con la suspensión del trabajo que está haciendo la OEA porque no tendría sentido alguno de continuar al no haberse hecho una consulta previa con el pueblo ni con las instituciones que están en las movilizaciones”, manifestó en Santa Cruz.



Dijo que como van a continuar las presiones, “más vale que la OEA reciba la señal para que se repliegue y deje sin efecto su trabajo”.



Villena teme que la comisión emita un informe amañado que acabe legalizando un binomio totalmente ilegal como fue el de Evo Morales y Álvaro García Linera.



Los candidatos del MAS fueron proclamados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acusado de administrar unas elecciones con varios indicios de fraude electoral que son investigados por la misión técnica de la OEA.