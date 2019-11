Comité confirma la aprehensión de dos jóvenes de Sucre en La Paz







02/11/2019 - 20:39:48

Correo del Sur.- El Comité de Movilizaciones en defensa del voto confirmó este sábado la aprehensión de dos jóvenes de Sucre que viajaron a la ciudad de La Paz para reforzar las protestas cívicas y anunció la asistencia legal en la audiencia cautelar prevista para mañana.



“Entiendo que son dos jóvenes aprehendidos en el aeropuerto de El Alto. Eso es lo que me enteré, y que estaban portando algunos elementos de protección para la movilización”, afirmó a CORREO DEL SUR el presidente del Comité de Movilizaciones y secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Carlos Salazar.



Adelantó que están recabando mayor información para proporcionar todo el apoyo necesario en la defensa de los jóvenes. “Es nuestro deber”, agregó.



Más temprano, al dar a conocer la aprehensión de Aldahir Céspedes Vacaflor, quien viajó ayer a La Paz junto a otras cinco personas de las que dijo desconocer su paradero, el diputado Horacio Poppe había denunciado que la dirigencia cívica no estaba respondiendo al pedido de ayuda de los jóvenes interceptados por la Policía en el aeropuerto de El Alto. Hasta esta hora, no se ha revelado la identidad de la segunda persona aprehendida.



Ni bien conoció la denuncia, CORREO DEL SUR intentó contactarse con el presidente de Codeinca, Rodrigo Echalar, pero no tuvo éxito. Finalmente, Salazar dijo que asistirán legalmente a estos jóvenes.



El diputado Poppe, por su parte, anunció que el constitucionalista William Bascopé y el Colegio de Abogados de La Paz asumirán la defensa de los muchachos de Sucre.