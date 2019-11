Tuto recuerda festejo de Almagro con Evo en el Chapare y le pide excusarse







02/11/2019 - 13:03:41

Erbol.- El expresidente Jorge Tuto Quiroga exigió al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) excusarse porque su celebración junto a Evo Morales en el Chapare y los cambios de opinión en relación a la reelección indefinida, compromete la imparcialidad de los resultados de las auditoría en curso al proceso de electoral en Bolivia.



Quiroga se pronunció así, horas después que el coordinador Técnico de la OEA Arturo Espinosa Silis renunciara a la misión al haber emitido un criterio contra la repostulación de Evo Morales, antes que fuera designado responsable de la auditoría.



“Si @EspinosaSilis se excusa por ética en BOL, ¿porqué @Almagro_OEA2015 no lo hace? Cuando él vino, con coca en el cuello, a desconocer su informe de @VeniceComm y proclamar a Evo para 4° mandato inconstitucional. Si le queda ética, Almagro debe excusarse”, escribió en su cuenta de twitter.



Pregunta al secretario Almagro que si solo los que respaldan la “tiranía en Bolivia pueden trabajar para Almagro. Vergüenza internacional descomunal”, manifiesta Quiroga.



LOS TRES VERSIONES DE ALMAGRO



El 22 de septiembre de 2017, Luis Almagro se anticipó a la intención de Morales de postular a las elecciones de 2019 y en relación al referéndum del 21 de febrero de 2016, le advertía que ningún juez puede levantar el dictamen del pueblo que rechazó la rehabilitación.



"@evoespueblo deberá respetar decisión popular que dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo”, afirmó en ese entonces a través de su cuenta de twitter.



El 9 de abril de 2018, Almagro por el mismo medio informó que ante su solicitud, la Comisión de Venecia presentó su informe final sobre la reelección: “La reelección no es un DDHH, e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o los votantes @OEA_oficial”.



En un mensaje grabado afirmó que “nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección si la Constitución establece lo contrario” y que cualquier cambio en los límites de mandatos presidenciales debe estar sujeta al “escrutinio público” por su impacto “significativo” en el sistema político, la estabilidad del país y en la confianza del sistema electoral.



El 18 de mayo de 2019, en ocasión de su visita a la Casa Grande del Pueblo en La Paz por la firma del convenio para la misión de observadores de la OEA para las elecciones del 20 de octubre, dio un giro a sus dos anteriores posiciones y dio su aval a la repostulación que había criticado antes.



“Sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales eso sería decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”, expresó Almagro tras desayunar con el presidente Morales en la Casa Grande del Pueblo.



Tras las múltiples críticas que recibió Almagro en Bolivia, Morales salió a defender a Almagro porque en su criterio el funcionario internacional no vino a apoyar sino a decir la verdad. “Si ellos (opositores) no conocen la Convención Americana de Derechos Humanos, pues son ignorantes”.



Luego de las elecciones del 20 de octubre y ante las varias denuncias de fraude, la cancillería del Estado se anticipó a pedir auditoría a las elecciones y a las 24 horas, Almagro en un tiempo récord respondió afirmativamente y a los tres días envío una misión de 30 técnicos y expertos para auditar bajo promesa de entregar en 12 días un resultado final.



El candidato presidencial Carlos Mesa y otros líderes de la oposición rechazaron la auditoría por considerar que ya tiene un resultado pactado a favor de Evo Morales, esto en virtud a la parcialidad con la que actuó el funcionario internacional y porque los alcances de la revisión solo fue acordado con la parte interesada y no con los otros actores que cuestionan el triunfo electoral del MAS.