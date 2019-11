Alberto Fernández en su primer viaje como presidente electo se reúne con López Obrador







02/11/2019 - 11:26:06

Clarín.- Alberto Fernandez pisó este sábado a la mañana suelo mexicano y dio así su primer paso en el exterior como presidente electo. En la pequeña comitiva que lo acompaña aún resuenan los ecos de la conversación telefónica de las últimas horas con Donald Trump. “Fue espectacular”, dijo uno de los miembros de su equipo, en el VIP del aeropuerto.



No solo hablaba del llamado en sí mismo, por supuesto. Hay quienes interpretan que se trató de la primera señal fuerte de diferenciación hacia el mundo de quien ungió a Alberto como candidato. El fantasma para buena parte de los mercados y el Círculo Rojo: Cristina Kirchner​.



El diálogo con Trump, que duró un cuarto de hora, desnuda también que el Presidente del país más influyente del planeta no tiene previsto interrumpir el diálogo con la Argentina, pese a que el 10 de diciembre dejará el cargo su amigo y un aliado central de estos años en la región, Mauricio Macri.



El apoyo de Trump fue vital para que el Fondo Monetario Internacional le otorgara al país un inédito préstamo de 57 mil millones de dólares. De esa impactante suma se desembolsaron 43 mil millones cuando todavía se suponía que Mauricio Macri podía aspirar a la reelección. El resto está demorado como consecuencia de la incertidumbre que generó el proceso electoral y la crisis económica.



Los integrantes del futuro Gobierno ya preparan el primer viaje a Estados Unidos. No será a Washington, sino a Houston, capital petrolera. “Y será pronto, antes de que asumamos”, precisó a Clarín una fuente de la comitiva.



A Alberto Fernández, la cuidad de México lo recibió con un día gris y 16 grados de temperatura. La agenda del fin de semana del presidente electo será liviana. Es posible que aproveche para descansar junto a su pareja, Fabiola Yañez, aunque se mantendrá atado al celular.



El lunes será un día intenso. Se reunirá a solas con quien será su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Más tarde lo hará con el magnate Slim, y por la noche cenará con un grupo de empresarios.



A la espera de ver cómo avanzan las negociaciones con el FMI, de la charla con Trump se desprende que la Argentina buscará evitar el default. Se habla de un Préstamo de Facilidades Extendidas como alternativa. El enigma en Estados Unidos no se despeja con un simple llamado. ¿Qué hará Fernández con la economía? ¿Quiénes serán sus ministros?



Fue la Casa Blanca, por caso, la que difundió oficialmente el diálogo y se refirió a los desafíos económicos que vienen. El apoyo de Trump fue decisivo para que el Gobierno de Mauricio Macri pudiera obtener un préstamo récord. El mismo Macri, que tiene une relación de varias décadas con su par estadounidense, utilizó ese vínculo en varias ocasiones para hablar con Trump y pedirle que interviniera en la negociación. Algunas conversaciones fueron públicas, otras no.



La directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva dijo que esperaba “colaborar” con Fernández para encontrar una salida a la crisis que sacude a la Argentina. El futuro presidente respondió por su cada vez más activa cuenta de Twitter. “Hay que salir lo antes posible de esta crisis para volver a crecer y que eso nos permita cumplir con nuestros compromisos”.