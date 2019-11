Jugadores a Morales: Primero la democracia, después el fútbol







02/11/2019 - 09:25:50

La Paz.- Una respuesta contundente le dieron los jugadores del fútbol profesional al presidente Evo Morales: primero la democracia, después el fútbol.



Morales pidió que se levanten los bloqueos y que se entre en un cuarto intermedio porque esas medidas también habían dejado sin fútbol a un "país futbolero".



El Deber.- Las respuestas, que se dieron a través de un video que se hizo viral en las últimas horas, fueron contundentes, dejando en claro que nadie está pensando en fútbol, cuando no se respeta la democracia, en alusión al posible fraude electoral.



Entre las frases destaca la del capitán de Oriente Petrolero, Enrique Áñez: “Yo no quiero que jueguen con la democracia, yo no juego. Mi camiseta es la de Bolivia”.



Le sigue Cristian Coimbra, de Royal Pari: “Primero está la democracia de mi país”. También es contundente Junior Sánchez, volante de Blooming: “Sigamos luchando por nuestros derechos”.



El periodista Fernando Nürnberg Zambrana es otro de los que se manifiesta afirmando: “Yo amo al fútbol, pero primero está la democracia”. Cierra, Joselito Vaca, capitán de Blooming, diciendo: “Mi camiseta es de Bolivia”.



En el grupo también están entre otros Hormando Vaca Díez, exdirigente de Oriente; Carlos Tordoya, de Real Potosí; Cristian Coimbra, de Royal Pari; Rubén Cordano, de Blooming; y Thiago do Santos, sin equipo.



En otro video también sale solo Mauricio Saucedo, ex jugador de Oriente: “Amo el fútbol, pero primero está la democracia y la libertad de mi país”.



El Diario.- Juan Carlos Arce, capitán de Bolívar y de la Selección Nacional no disimuló su tristeza por todo lo que está sucediendo en el país.



“Hay que ser conscientes, ahora el fútbol pasa a segundo plano, no es lo más importante, ver lo que pasa en el país es lamentable, solo queda esperar que los problemas se puedan arreglar, pero hoy el fútbol no es lo más importante”, reconoció el jugador con visibles muestras de preocupación.



Página Siete.- “Nosotros también queremos fútbol, señor Presidente, pero primero está la democracia”, “para mí primero está la patria, el rojo amarillo y verde”, “el fútbol profesional no tiene nada que ver con vos”, esas fueron las frases que lanzaron jugadores como Juan Rivero, de Aurora; Juan Carlos Arce, de Bolívar; y Rodrigo Ramallo, de San José.



Los jugadores hablaron a través de videos y de mensajes en sus cuentas de redes sociales. “Primero la democracia, después del fútbol. Nosotros también queremos fútbol señor Presidente, pero primero está la democracia y los derechos de la ciudadanía”, resaltó Rivero, jugador del Equipo del Pueblo.



Otro de los futbolistas que expresó su opinión fue Arce, de la Academia. “Para mí está primero la patria, el rojo, amarillo y verde, la bandera que nos representa”, argumentó. Después insistió en que “primero es nuestro país, el momento que está pasando la gente, hay que ser conscientes”.



Ramallo, del Santo, fue más allá. “El fútbol profesional no tiene nada que ver con vos...”, escribió el jugador quien lanzó una dura acusación en contra del mandatario.



Redes sociales.- Alvaro peña. Mi pasion y mi vida es el futbol, pero esta causa en la cual ya llevo 10 dias y 17 horas diario apoyando a mi barrio y a bolivia. Afirmó que si se logra el objetivo (frenar el supuesto fraude electoral) ningún presidente hará cosas indebidas en Bolivia.



Las redes sociales están llenas de mensajes de futbolistas y deportistas en general de que apoyan el paro en las calles, apoyando y uniéndose con sus vecinos porque, dicen: "Primero está la democracia. Primero está Bolivia".