Caso Novoa: En el Tigre dicen que no recibieron demanda





02/11/2019 - 08:37:16

Página Siete.- El abogado de The Strongest, Daniel Lino, informó ayer que no llegó ninguna notificación formal de un proceso en contra del club atigrado de parte del delantero venezolano Cristian Novoa, quien jugó en el club de Achumani la temporada pasada.



“Una demanda en sí formal no hay. Su abogado quiere que le mandemos documentación, cosa que no lo vamos a hacer porque no corresponde”, dijo Lino.



El aurinegro explicó luego que al club sólo llegó una carta del profesional que defiende los derechos del venezolano, pero no llegó ninguna carta de FIFA sobre este tema.



“Tenemos nuestros descargos correspondientes como lo hicimos con el tema de Edis Ibargüen, si nos llega la demanda, y de acuerdo a ésta, analizaremos el contrato de cada uno y vemos qué es lo que corresponde”, afirmó el abogado.



Novoa jugó toda la temporada 2018 con la camiseta atigrada y dejó la institución de Achumani a la finalización del torneo Clausura del año pasado.



Veizaga trabajó a la par



Luego del susto del pasado jueves, el volante de contención Walter Veizaga trabajó de manera normal ayer en la práctica realizada en el estadio Rafael Mendoza Castellón.



El jugador se entrenó a la par de sus compañeros en la sesión en la que se dio prioridad a la definición ante la mirada del técnico atigrado Mauricio Soria.