Blooming recuperó a dos laterales en estos días de paro







02/11/2019 - 08:35:59

El Deber.- A partir de la fecha, el DT de Blooming, Erwin Sán­chez, podrá contar con dos laterales más en el plantel. Jesús Sagredo, que va por derecha, y Fabián Mendie­ta, que juega por izquierda, dejaron atrás sus lesiones en la rodilla derecha que los apartaron de las canchas por poco más de seis meses.



Los dos jugadores sufrie­ron rotura del ligamento cruzado en abril. Sagredo tuvo la lesión cuando ya se había ganado el puesto en el onceno de Sánchez, mien­tras que Mendieta no logró debutar en la División Pro­fesional.



El jugador se lasti­mó cuando iba a jugar por Roberto Fernández. Ambos lucharán por ga­narse un lugar por dos pues­tos, que ya tienen dueños.



Por la derecha viene jugando Alex Arano, mientras que por la iz­quierda se está desempeñando Edward Vaca. Al no poder reunirse en su sede, desde que comenzó el paro cívico, los jugadores de Blooming vienen entrenando por su cuenta con un plan de trabajo que les dio el cuer­po técnico.



Este incluye prácticas en todo momento con balón para no perder el ritmo de competen­cia. Los que pueden trabajan en grupos pequeños.