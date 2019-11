Jugadores de Wilstermann ingresan en paro







02/11/2019 - 08:34:41

El País.- Sobre mojado, llovido, este viernes los jugadores del plantel de Wilstermann determinaron parar el trabajo como forma de protesta porque la dirigencia no cumplió con el pago de sueldos, según la explicación del grupo a unos les deben de dos meses y a otros hasta tres. En esta semana el plantel no trabajó con regularidad debido a los conflictos sociales que se registran en el país.



“Nos presentamos en el entrenamiento como se había planificado, pero los jugadores nos comunicaron que hoy decidieron no entrenar ya que los dirigentes tienen deudas con alguno de ellos y resolvieron un cese de actividades, todos están acá (en el Complejo) y seguramente ya tendrán otra determinación para las siguientes horas”, explicó Gustavo Remondino, ayudante de campo del club aviador.



El equipo rojo es líder del Campeonato Clausura de la División Profesional, unos de los objetivos del grupo es no dejar escapar esa posición, pero también es verdad que el grupo exige sus sueldos, pero la posición no es compartida por todo el grupo, pese a ello se inclinaron por la mayoría y esperan que el tema se solucione próximamente.



“Deberíamos ser más tolerantes”, comentó el jugador Fernando Saucedo. Lo cierto es que la planilla no trabajó con regularidad pues las calles de la ciudad de Cochabamba día a día amanecen bloqueadas.