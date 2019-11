Aurora apoya suspensión y no quiere descensos





02/11/2019 - 08:33:19

Opinión.- El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, apoyó ayer la suspensión indefinida del Campeonato Clausura de la División Profesional “en tanto no estén resueltos los conflictos sociales” que azotan al país desde el 23 de octubre de este año. El directivo, además, vio con buenos ojos que el torneo termine “cómo está”, anular los descensos y que el certamen nacional cuente con 16 equipos el próximo año.



“No podemos abstraernos de la situación del país porque formamos parte de la sociedad. Vivimos de las recaudaciones y este espectáculo está dirigido a ellos (el conjunto social). Mientras no haya solución, el Clausura no puede volver”, dijo ayer Cornejo en una conferencia de prensa.



Asimismo, el dirigente celeste, que forma parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), deslizó cuál sería una posible salida si la coyuntura social de Bolivia no cambiara.



“En el más extremo de los casos, miren que ya van cuatro fechas suspendidas; hay que considerar dejar las cosas como están ahora y analizar alternativas para el descenso, como que haya 16 clubes en nuestra División Profesional desde el 2020”, resaltó el máximo directivo del Equipo del Pueblo sobre esta posibilidad para el balompié.



Adrián Monje, director de Competición del ente matriz del fútbol boliviano, señaló, semanas atrás, que la FBF analiza la probabilidad de subir el número de equipos participantes de la División Profesional, de 14 a 16 planteles.



Cornejo aseveró que es un “proyecto viable” siempre y cuando “se lo ejecute de forma imaginativa”.



“La sociedad y el fútbol se nos mueren. Debemos ser creativos para encontrar las soluciones y que el torneo sea más atractivo, como hacen en Europa, Brasil y Argentina. Podría haber una fase inicial regionalizada”, explicó.



El titular de Aurora indicó que deben tratar este tema en un Consejo Superior de la División Profesional.