PIB: Actividad de 11 sectores no revirtió la incidencia del gas





02/11/2019 - 08:16:11

Página Siete.- El movimiento de 11 sectores productivos del país no alcanzó para revertir la incidencia negativa de la actividad hidrocarburífera nacional, que ocasionó que el Producto Interno Bruto (PIB) se sitúe en 3,38% e impida que este año se pague el segundo aguinaldo.



Los datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que de los 12 principales sectores productivos del país, 11 tuvieron una incidencia positiva, y que el único que tuvo un comportamiento negativo –gas natural y petróleo crudo– influyó para que el PIB no alcance el 4,5% que establece la ley para habilitar el pago del bono “Esfuerzo por Bolivia”.



El reporte del INE al segundo trimestre de este año detalla que el crecimiento acumulado del PIB llegó al 3,13%, y que con los registros de los dos últimos trimestres de 2018 se alcanzó el 3,38% confirmado el miércoles.



“La menor demanda de gas natural por parte de Argentina y Brasil redujo los volúmenes enviados en 28% y 31%, respectivamente, con relación a un periodo similar de la gestión pasada”, explicó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago Farjat, en la presentación de las estadísticas del segundo trimestre de 2019.



La actividad de “petróleo crudo y gas natural” sufrió una reducción de 20,11% entre abril y junio de este año, lo que tuvo una incidencia negativa de 1,07 puntos porcentuales en la expansión del PIB (ver infografía).



“Es decir que el crecimiento del PIB sin hidrocarburos al segundo trimestre de 2019 habría llegado a 5,27%, excluyendo también la incidencia de los productos de refinación de petróleo, y su transporte, comercio e impuestos”, comunicó el INE.



Para el economista y experto en descentralización Julio Linares, con estos datos el Gobierno ya no puede negar la dependencia entre los ingresos que se percibe por la venta de hidrocarburos con el crecimiento del PIB.



“Los datos lanzados por el INE confirman las proyecciones económicas que las autoridades ocultaban y/o se negaban a aceptar, muestran una desaceleración de la economía, el agotamiento del modelo económico, la dependencia siempre negada de una relación directa entre los ingresos por los hidrocarburos y el crecimiento del PIB y un estancamiento del consumo de la ciudadanía”, señaló Linares.



El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) observó que el comportamiento deficitario de la balanza comercial hizo que la expansión del PIB baje.



“Un menor dinamismo de las exportaciones (entre ellas de los hidrocarburos) atentan contra la expansión del PIB. En el segundo semestre de 2018 subieron apenas 0,65% en valor, pese a que cayeron 15% en volumen; pero durante el primer semestre de 2019, las exportaciones totales cayeron 8% en valor y 23% en volumen”, apuntó la institución.



Comportamiento por sectores



Las estadísticas del INE precisan que al segundo trimestre de 2019 hubo un buen desempeño de la actividad agropecuaria, que creció un 7,12%, junto con el comercio (5,21%), establecimientos financieros (5,19%) e industria manufacturera, que alcanzó un crecimiento de 4,15%.



En cuanto a la construcción, se evidenció un crecimiento de 3,53%, con una incidencia de 0,10 puntos porcentuales; la construcción privada creció en 3,41% y la pública en 3,44%.



Los servicios de restaurantes y hoteles, servicios comunales, sociales, personales y domésticos mostraron un crecimiento de 4,90%, que se explica “por la mayor disponibilidad de recursos para gasto de los hogares”, informó el instituto de estadística.