Mercado del gas en región más dinámico y competitivo

02/11/2019 - 08:10:47

El Diario.- El mercado del gas en la región se vuelve más competitivo y dinámico con inversiones extranjeras y cambios en las políticas energéticas de los países más grandes del cono sur, mientras tanto Bolivia no avanzó en nuevos descubrimientos de pozos petroleros, según análisis de expertos en el tema y medios internacionales.



"Desde que se vio que no habría nuevas reservas y producción adicional de gas para este año, cuando termina el contrato de venta de gas al Brasil, se indicó que los tiempos difíciles estaban llegando", señala en su artículo de opinión Carlos Miranda, ingeniero y experto en hidrocarburos, denominado los tiempos difíciles han empeorado.



En el foro organizado por la Fundación Jubileo, el pasado mes de noviembre, desafío de los hidrocarburos en Bolivia, expertos de la talla de Hugo del Granado, Francesco Zaratti, Raúl Velásquez, mostraron un panorama negativo del sector debido a la falta de una política clara de las autoridades de gobierno.



“De los 17 pozos que se han perforado, 10 han sido concluidos y siete están en plena perforación. Lamentablemente, el resultado de los pozos concluidos ha sido negativo en la búsqueda de campos nuevos", señala en su artículo.



Miranda describe en su artículo que todos los pozos han sido perforados en el área tradicional, en el subandino centro y sur. Ninguno de éstos ha sido realizado en algún punto del área no tradicional del país.



“Estos pozos han sido perforados utilizando equipos a contrato de alta potencia de 3.000 o más caballos de fuerza. En la labor realizada se han utilizado 130 meses de equipo, a un costo promedio de 60.000 dólares por día de equipo, llegando a la suma total de 234 millones de dólares”, describe el experto.



COSTO BAJA



Mientras tanto, los costos de exploración y perforación de pozos petroleros a nivel internacional van para abajo, tal como lo refleja el medio digital eleconomista.es, al indicar que la revolución del fracking convierte al ‘petróleo barato’ en un peligro para la economía de EEUU.



“La revolución en la producción de crudo en EEUU ha cambiado la relación entre los precios del petróleo y el crecimiento del país”, señala la nota.



Recuerda que históricamente, tanto EEUU como Europa han acogido con los brazos abiertos una caída del precio del petróleo. Por el contrario, las subidas del crudo eran recibidas como un severo golpe al bolsillo de los hogares que podía dañar su consumo y la economía.



En Europa sigue dominando este axioma, pero en EEUU ha ido mutando poco a poco en los últimos años a medida que aumentaba la producción de crudo doméstica y el sector del petróleo ganaba peso en la economía.



Es más, en la actualidad se puede decir que esa hipótesis se ha revertido. Hoy, unos precios del petróleo bajos pueden hacer más mal que bien a la mayor economía del mundo, sostiene la nota.



EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo con un bombeo diario que roza los 12 millones de barriles de crudo, de los cuales 8,5 millones de barriles son de shale oil o petróleo de esquisto.



Ese tipo de crudo extraído de formaciones rocosas (principalmente pizarra) a través de la técnica del fracking (fracturación hidráulica) ha revolucionado la industria del crudo en EEUU, que cada vez está un poco más cerca de lograr la ‘independencia petrolera’. Las importaciones netas de crudo aún rondan los 2,5 millones de barriles diarios (mbd), porque a pesar de ser el mayor productor del mundo, el consumo interno todavía supera a la producción en EEUU.



Mientras tanto, Vaca Muerta en Argentina va por el mismo camino de Estados Unidos al explotar shale gas, con la empresa española Repsol, cuya compañía ya anunció una inversión de 10.000 millones de dólares.



Argentina abrió su mercado a la inversión privada, y busca reducir dependencia de las importaciones y apunta a la exportación de gas a través del LNG.



BOLIVIA



Entre tanto, Bolivia todavía no ingresó al shale gas, y mantiene la explotación tradicional con costos en algunos casos altos, y con pocos resultados, tal como lo muestra Miranda al explicar que esa inversión realizada en los 17 pozos, YPFB erogó 95,4 millones de dólares y las empresas contratistas el saldo. “Sumas de dinero impresionantemente altas, que han sido erogadas en un corto tiempo y solamente en el área tradicional", señala.



Ante ese panorama, el experto señala que las cifras del sector hidrocarburos nos llevan a la temida conclusión de que incluso buscando campos debajo de la falla de Mandiyuti las oportunidades en el área tradicional se han agotado.