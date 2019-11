Cochabamba da 8 horas para abastecerse; Beni pide otra elección y salida de binomio







02/11/2019 - 07:54:22

Opinión.- El paro en Cochabamba no se levanta pero la población puede reabastecerse hoy hasta las 14:00. Mientras, en Beni, un cabildo determinó, entre otros puntos, exigir nuevas elecciones y la renuncia del actual binomio presidencial.



Los cochabambinos pueden aprovisionarse hoy de 06:00 a 14:00, según el instructivo del Comité Cívico Popular emitido ayer, informó Norma Barrón, una de sus miembros, quien hizo énfasis en que no es un cuarto intermedio ni una tregua en la medida iniciada hace 12 días en rechazo a los resultados electorales.



Explicó que la determinación fue asumida a petición de representantes de los productores que forman parte del comité. Es por eso que se instruyó permitir el paso de camiones en zonas aledañas a los mercados. Explicó que, inicialmente, la autorización era de 06:00 a 17:00, pero representantes de los movimientos ciudadanos de sectores radicales pidieron que sea solo hasta las 14:00.



“Hay sectores, como la zona norte, que no quieren acatar. Respetamos la decisión de cada piquete”, señaló reiterando que la medida se mantiene firme.



Los miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) junto a militantes de Comunidad Ciudadana (CC) decidieron flexibilidad sin dar un horario específico, pero la medida se mantiene, informó la candidata a senadora por CC, Andrea Barrientos.



CABILDO BENIANO



La concentración en Trinidad fue a los pies del monumento a Cipriano Barace con gran participación ciudadana y transmitida por redes sociales de medios de comunicación de esa ciudad. Se nombró un directorio interino encabezado por Fernando Llapiz, según ANF.



La resolución del cabildo tiene seis puntos y el primero es ratificar la lucha inquebrantable por el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y el rechazo a las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García por considerarlas inconstitucionales.



Segundo, desconocer los resultados de las elecciones, vistas como fraudulentas, y pedir anulación.



Tercero, exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Electoral Departamental (TED de Beni.



Cuarto, exigir nuevo proceso electoral “con un Órgano Electoral transparente, implementando un mecanismo para transparentar las futuras elecciones” sin la participación de Morales ni García.



Quinto, exigir larenuncia al cargo de Presidente y Vicepresidente del actual binomio.



Sexto, recuperar las instalaciones del Comité Cívico. Tras la decisión del cabildo, ANF reportó que un grupo de manifestantes hizo "la toma pacífica" de las instalaciones del Comité Cívico de Beni que, hasta la fecha, fue dirigido por miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta acción estuvo liderada por Llapiz.



"Nosotros lo que hemos hecho es escuchar la voz del pueblo (...) y esa fue la decisión, recuperar nuestra casa cívica pacíficamente (...)", afirmó Llapiz después de la toma, de acuerdo con el reporte de la página de Facebook de Taxi Noticias.



Destacó que, a partir de tomar el control físico de las instalaciones, el comité de ese departamento se suma al paro indefinido nacional que exige la anulación de las elecciones generales.



Las personas que participaron de la toma destacaban que tuvieron que pasar seis años para desconocer a líderes cívicos del MAS.



"Esta casa es nuestra", gritaban los manifestantes tras ingresar a los predios.



MAST’AKU



Barrón dijo que, siguiendo la tradición del Día de Difuntos, el comité armó ayer a mediodía una mesa para recibir a las almas. Hemo invocado la presencia de lo espiritus luchadores, de la gente que peleó por la libertad desde la época de la Colonia hasta las dictaduras, para que nos fortalezcan”, manifestó Barrón. Añadió que también se rindió homenaje a los caídos de Montero en el choque con afines al MAS, la noche del miércoles.