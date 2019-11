Rada: Ingeniero Villegas se niega a presentar pruebas de supuesto fraude porque no puede sustentar su denuncia





02/11/2019 - 07:49:04

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, consideró el viernes por la noche que el ingeniero en sistemas Eduardo Villegas, se niega a presentar las pruebas de un supuesto fraude electoral porque no puede sustentar su denuncia ante la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que inició desde ayer, jueves, una auditoría integral a los comicios bolivianos del 20 de octubre.



"Creo que cuando él (Villegas) dice que no va a participar en la auditoría de la OEA aportando con lo que supuestamente tiene, está confirmando que su actitud no es seria, no es coherente, no es consistente y por lo tanto se confirma que actuó políticamente motivado", dijo a la ABI.



El jueves, un equipo de 30 técnicos y profesionales de la OEA inició la auditoría integral con la participación de algunos países de la región y organismos internacionales, actividad que recibió el saludo de varios Estados.



Villegas, que días atrás reveló como se habría llevado a cabo un supuesto fraude electoral, manifestó en su cuenta de Twitter que no participará de la auditoría de la OEA, porque no la considera "imparcial" y no ofrece "garantías".



En ese marco, Rada remarcó que la actitud de Villegas habla por sí misma, y que simplemente realizó una denuncia mediática que tenía fines políticos para deslegitimar el proceso electoral sin sustento probatorio.



Sostuvo que la negativa de participar de la auditoría que realiza ese organismo multilateral en Bolivia demuestra la poca seriedad de las denuncias de Villegas.



"El señor apareció en varios medios de comunicación nacionales incluso en algún medio internacional afirmando que tenía todas las pruebas respecto a lo que él denunciaba y ahora se ve que hay una actuación muy poco coherente por parte suya ya que no presenta ninguna prueba ante aquella instancia que se ha constituido precisamente para realizar una auditoría", insistió.



El Viceministro destacó que la OEA es una de las más organizaciones más importantes del hemisferio y puso como ejemplo la carta que el candidato perdedor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dirigió ante esa instancia y que fue leída en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente a propósito de las elecciones generales en Bolivia.



"Por lo tanto no se puede decir que es una entidad poco confiable o que no brinda las garantías que la oposición exige para la realización de algún tipo de auditoría y me parece que la actitud de Villegas está demostrando que en realidad él no tiene pruebas para demostrar todo lo que ha estado afirmando", puntualizó.



Rada dijo que una cosa es un show mediático que es lo que hizo Villegas y otra es una denuncia ante una instancia seria como es la comisión de expertos de la OEA.



Rada recordó que corrieron muchas especulaciones en torno a Villegas como el que había tenido asilo diplomático en la embajada de Gran Bretaña, aspecto que fue desmentido por el agregado en Bolivia y otras respecto a supuestas amenazas de las que el ingeniero estaba sufriendo.



"No puede sustentar sus pruebas porque en realidad no puede hacerlo sencillamente, más allá de cualquier tipo de especulación", añadió.



Aseguró que lo que está buscando la oposición es simplemente generar efectos políticos y mediáticos porque no les interesa esclarecer nada y solamente -dijo- han iniciado una campaña para tratar de demostrar un supuesto fraude, pero no aportan con ninguna prueba.



"No hay denuncias sobre su supuesto fraude y ahora está quedando claro, cuando llega la hora de la verdad, vale decir, de presentar ante la comisión de auditoría de la OEA todo lo que supuestamente son pruebas, no lo hacen y no lo hacen por una sencilla razón, no tienen ninguna prueba que presentar", enfatizó.



El Viceministro lamentó que activistas ejerzan presión en el hotel donde están alojados los miembros de esa comisión de la OEA, en una actitud de amedrentamiento y que no deja trabajar en paz a esa delegación.



"Nos parece censurable y es la prueba de que la oposición solamente montó una campaña política denunciando un fraude que en realidad no son capaces de demostrar, no pueden demostrar porque tal fraude no ocurrió, entonces ahora que están realizando presiones ante la comisión de la OEA en algún lugar de La Paz de verdad es censurable", sostuvo.



Remarcó que el Gobierno mostró una actitud desprendida para que se transparente de manera mucho más objetiva las elecciones generales y se deje a un lado ese "fantasma" de fraude.