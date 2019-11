Tras revelaciones sobre el TREP, crece la indignación y exigen un nuevo TSE







02/11/2019 - 07:39:02

Página Siete.- Tras las revelaciones del director de Neotec sobre la interrupción del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), líderes políticos, legisladores de oposición y representantes de otros sectores exigen la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



La noche del jueves, en entrevista con CNN, Marcel Guzmán de Rojas, director general de Neotec, reveló: “En el padrón electoral que nos dieron, no estaban solamente los habilitados, como debió ser, sino también estaban los inhabilitados”.



El especialista informó que la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, le instruyó suspender el sistema TREP, y que la vocal Lucy Cruz, designada por el presidente Evo Morales, fue quien le habló de un “cambio de tendencia” en el cómputo.



Ante ello, los cívicos exigen la renuncia de todos los vocales electorales, María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Lidia Iriarte, Idelfonso Mamani y Édgar Gonzales. “Pedimos la renuncia de los miembros del TSE”, afirmó Luis Fernando Camacho, líder cívico cruceño.



El dirigente manifestó que esa decisión se asumió en cabildo, a los pies de El Cristo Redentor, ante las “evidentes” pruebas del fraude electoral.



Similar postura expuso el cívico de Cochabamba Juan Flores, quien sostuvo que ante las revelaciones del ejecutivo de Neotec, “los vocales por dignidad ya deberían de presentar su renuncia inmediata e irrevocable”.



Al pedido de los dirigentes cívicos se sumaron políticos, personalidades y dirigentes de organizaciones sociales, como los transportistas.



En criterio de Luis Revilla, alcalde y jefe de Sol.bo, no corresponde que los actuales vocales estén a cargo del TSE. “Creo que esa señal de renuncia de estos señores puede ayudar en gran medida para iniciar un proceso de pacificación, los demás pasos se los iría viendo. Pero cualquier salida tendrá que ser una salida institucional y una salida que no genere más confrontación y más violencia en el país”, expresó.



El escritor Alfonso Gumucio afirmó que “el fraude es tan evidente, que no se necesita ser un perito para pedir la anulación de elecciones y la renuncia del TSE, de los TED y de Evo Morales”.



El periodista Tuffí Aré sostuvo que el informe del director de Neotec es suficiente “motivo para exigir la renuncia de todo el TSE”. “Por decisiones como ésta, Bolivia está convulsionada”, dijo.



Por su lado, el Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional decidió, mediante voto resolutivo, pedir la anulación de las elecciones y que se organicen nuevos comicios, debido a que, entre otros aspectos, su sector fue afectado y hasta agredido por las medidas de presión que denuncian un fraude electoral.



“Que se dé la anulación de las elecciones generales y también pedimos la renuncia de todo el TSE, OEP nacional y departamental”, señaló el secretario general de esa organización, Ángel Lima, reportó Erbol.



Frente a esa ola de pedidos de dimisión, Choque afirmó que los vocales del TSE fueron designados por el Legislativo y que será ese Órgano el que tome la última decisión sobre su futuro. “La designación de estos vocales ha estado en el marco de la Asamblea Legislativa y será la Asamblea que tome asunto sobre este tema”, sostuvo Choque.



En el Legislativo, el MAS ostenta mayoría. De los 130 miembros de Diputados, 88 son del MAS. En el Senado, de los 36 curules, 26 son de ese partido.



El sistema TREP



Observación



El TREP está en la mira, porque el domingo 20 de octubre, a las 19:45, cuando el conteo preliminar estaba al 83% se paralizó la transmisión de datos. Hasta entonces, las cifras auguraban una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Después de más de 20 horas, el sistema se reactivó, pero con un resultado que daba la victoria a Morales en primera vuelta.



Preocupación La interrupción del TREP generó preocupación en organismos internacionales.



Las contradicciones



1 La primera versión la dio la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, cuando se reanudó el sistema TREP. En conferencia de prensa informó que decidieron congelar la transmisión de datos para evitar confusiones. “Quisiéramos evitarnos la confusión porque tendríamos el funcionamiento de dos resultados del TREP y el otro del sistema de cómputo de las departamentales”, declaró Choque, el 21 de octubre.



2 La segunda versión la dio el TSE a la misión de la OEA. El organismo electoral argumentó “problemas técnicos”. La delegación de observadores reportó en su informe que los vocales les dieron a conocer que “se paralizó el sistema por problemas técnicos”.



3 La tercera versión también la brindó Choque. Informó que detuvieron el TREP porque el sistema había alcanzado la meta inicial, 80% del cómputo de actas. Sin embargo, el exvocal Antonio Costas luego de explicar los motivos de su dimisión contó a una emisora que “tras un trabajo esmerado, cuidadoso” a las 22:00 del domingo habían logrado al 94% el conteo preliminar y que por ello exigió a sus colegas reactivar el sistema de conteo rápido.



4 La cuarta versión fue expuesta por el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, José Alberto Gringo Gonzales, en una sesión del consejo permanente de la OEA. El diplomático señaló que el TREP se detuvo sin llegar al 100% de conteo, porque no hay internet en áreas rurales del país.



5 Ayer, el vocal Édgar Gonzales aseguró que el servidor que se usó en el conteo rápido recibió ataques desde Colombia. Gonzales aseguró que fue la empresa de auditoría Ethical Hacking que hizo notar ese “error”, por lo que llamó a sala plena a una reunión en la que no participó el vocal Costas. Agregó que Marcel Guzmán de Rojas no declaró ese servidor y, “segundo, es que a esa hora se estaba recibiendo un montón de ataques. Eso (nos) explica el técnico de la empresa auditora, algo de 70.000 ataques de Colombia”.