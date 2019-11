Jefe de la Misión de Observación de la OEA: La credibilidad del TSE es parte del problema







02/11/2019 - 07:35:52

El Deber.- Que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya advertido -a dos días de que la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciara la auditoría a las elecciones del 20 de octubre ante las protestas de fraude que tienen convulsionado al país- que por "ningún motivo" se puede anular las elecciones es algo que no le sorprende a Manuel Gonzáles, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que acompañó en los comicios e recomendó una segunda vuelta en Bolivia.



Gonzáles, que fue entrevistado la noche de este viernes en el programa Conclusiones de CNN, dijo que "el cambio de criterio del Órgano Electoral, cuya credibilidad no es parte del problema, no coincide con el análisis de que esto (la auditoria) sea vinculante", dijo el jefe de la MOE.



Para Gonzáles ya no es extraño el cambio de opinión de los vocales "es parte de lo que ha minado su credibilidad, en unas ocasiones dice una cosa y luego revierte esa decisión".



La afirmación del TSE pone en duda el acuerdo que el Gobierno firmó con la OEA, de que los resultados de la auditoría son vinculantes. Es decir, que el informe de los más de 30 técnicos que forman parte del equipo podría indicar una segunda vuelta o anulación de las elecciones, pero la posición del Órgano Electoral es clara.



“Por garantía legal y jurídica de cualquier Estado, particularmente en Bolivia, una elección no reconoce nulidad, eso está en nuestra ley”, afirmó el vocal Idelfonso Mamani la tarde de este viernes, a nombre de la Sala Plena del TSE, ratificando que los resultados de esa votación son “sagrados”.



Actas anuladas



Para dar ejemplos de cuánto conoce Gonzáles al TSE en su cambio de decisión citó lo acontecida con las actas de recintos electorales de Beni que fueron declaradas inhabilitadas y se debía repetir la votación, como ya había sido anunciado, pero finalmente las actas fueron habilitadas y el Órgano Electoral anunció que estaba hecho el 100% del cómputo y que el ganador en primer vuelta era Evo Morales.



"Me llama la atención que estuvieran cuatro actas anuladas, con las cuales tendrían que ir a repetir la elección, pero ahora hay (según se puede ver en el sitio web de la OEP) cero anuladas", sostuvo el hombre que lideró el equipo de 92 observadores que estuvo el 20 de octubre repartido en todo el país para acompañar el proceso eleccionario.