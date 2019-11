El paro lleva ya 11 días, una docena de heridos y numerosos destrozos







Los Tiempos.- El sol es fuerte y toca sacar la sombrilla o la gorra para la caminata al trabajo. Es la rutina que muchas personas deben realizar desde hace 11 días, cuando comenzó el paro indefinido en Cochabamba. Algunos usan la bicicleta y otros los mototaxis. Al final, la vida cambió para todos.



La rutina regular de los cochabambinos se volcó en cuestión de horas. Desde entonces, se vivieron jornadas de violencia que dejaron más de nueve heridos, varios policontusos, viviendas y autos, además del ornato público, dañados. La situación continúa y los más afectados son quienes viven del día y están perdiendo ingresos.



Primera semana



La inestabilidad comenzó desde que el sistema de conteo rápido de votos TREP se detuvo el domingo 20 y volvió a funcionar el lunes 21 de octubre (más de 20 horas después) con datos considerados alterados debido al incremento de la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa con más del 10 por ciento.



En Cochabamba, esto provocó que miles de personas se dirigieran de sus trabajos a la plazuela de las Banderas. En un cabildo apresurado, se decidió un paro indefinido para que se reestablezcan los resultados con la mínima diferencia entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC), que llevaban a una segunda vuelta.



Luego, un grupo se dirigió al campo ferial, donde se hacía el conteo de votos y se vivió la primera noche de violencia. La Policía gasificó a los protestantes para evitar destrozos en la sala de cómputo, pero cayeron muros y parte del enmallado del recinto.



La jornada siguiente, la multitud se fue hasta el Tribunal Electoral Departamental (TED) en una trifulca que duró hasta la medianoche. Asimismo, un grupo de universitarios hizo destrozos en el edificio de las seis federaciones del trópico y una casa de campaña del MAS.



Sin embargo, una de las jornadas más tensas fue el jueves. El presidente Morales y miles de seguidores del MAS llegaron a Cochabamba para festejar la victoria del mandatario. Las plataformas pidieron evitar salir ese día, pero en la noche un grupo se fue a enfrentar con un centenar de afines al partido de Gobierno que no se fueron con el resto.



Los petardos y bombas molotov retumbaban en las viviendas y edificios cercanos a las avenidas Heroínas y Oquendo. Mucha gente expresó su temor, pues hasta entonces se hablaba de que las protestas eran “pacíficas”, aunque muy pocas veces se demostró esto.



La semana se cerró con los anuncios del Presidente de cercar las ciudades y las burlas a los bloqueos con “pititas”. Además, calificó estas acciones como un “golpe de Estado”. Asimismo, varias agrupaciones sociales afines al MAS anunciaron acciones para levantar las barricadas si éstas continuaban para la semana siguiente.



Segunda semana



Y siguieron. La gente no desistió, ni siquiera el fin de semana. La mañana del lunes, la ciudad de Cochabamba continuó bloqueada y los movimientos sociales informaron sobre los desbloqueos.



Es así que el martes fue la jornada más violenta. Un grupo de Cercado se enfrentó a otro que llegó desde Sacaba, pero también ingresaron otros por la zona sur al centro, mientras que en Quillacollo hubo confrontaciones con mineros.



Al menos nueve heridos y destrozos en viviendas y en 10 vehículos fueron el resultado de esta jornada de violencia. A esto deben sumarse los heridos de jornadas anteriores y los daños en otras zonas de la ciudad.



Pese a que se arrestó a más de 20 personas, en estos días, todos quedaron libres.



Zona sur, dividida



El panorama es diferente desde la avenida Aroma hacia el sur de la ciudad. Los bloqueos ya no son en cada cuadra. Al contrario, se encuentra uno cada cinco a 10 cuadras. Algunos tratan de vivir los días con normalidad, mientras que otros intentan volcar a la gente a apoyar el pedido de renuncia del presidente Evo Morales.



Entre estos intentos, estuvieron los bloqueos en la avenida 6 de Agosto y aledañas, que generaron molestia en los choferes de transporte público, quienes salieron a desbloquear bajo la premisa: “queremos trabajar”. Sin embargo, la violencia se apoderó de la zona.



Piedras y gases llovían por la avenida 6 de Agosto. Los comercios del lugar cerraron y la gente estaba atemorizada. La tensión aún permanecía ayer en el lugar con un contingente policial. Sin embargo, la postura en la zona sur está dividida, pues muy pocos apoyan los bloqueos.



Heridos



Una de las peores imágenes de estos 11 días es la de un joven golpeado hasta quedar inconsciente en la zona de Muyurina. Pablo Villarroel llegó a la clínica Copacabana en ambulancia y tuvo una notoria mejoría en estos cuatro días.



Pese a que llegó en estado crítico por su condición de diabético, lograron estabilizar su glucosa y proceder con las intervenciones. Ayer, su hermana Paola aseguró que se encuentra estable.



“A aquellas personas que nos puedan colaborar en la parte de videos y demás para que podamos iniciar las acciones legales que correspondan, desde ya agradecerles”, pidió.



Villarroel recordó que su hermano tiene varias fracturas, además de contusiones en la cabeza. La hermana del afectado se limitó a informar sobre el estado de salud de Pablo y no quiso ahondar en detalles sobre cuál era el motivo por el que se encontraba en los enfrentamientos.



Asimismo, el joven Fernando Choque Villca, que perdió tres dedos de la mano izquierda por un cachorro de dinamita, aún permanece hospitalizado en la clínica Copacabana y podría ser dado de alta, el próximo lunes.



“Está con tratamiento de psicólogo. Posiblemente le den de alta, aún no sabemos. Los gastos médicos en cuanto a honorarios no van a cobrarlos”, señaló su hermana Carmen Choque Villca.



Los dos heridos se reponen y se espera que reciban el alta médica en próximos días, en los cuales, probablemente sigan los conflictos.



ARMAN MAST’AKUS EN HONOR DE LAS VÍCTIMAS



Varias agrupaciones ciudadanas en Cochabamba armaron mast’akus en honor de las dos personas fallecidas el pasado miércoles en Montero (Santa Cruz), durante los enfrentamientos. En algunos lugares también recordaron a víctimas de la “Guerra del Agua” y del “Enero Negro” de 2007.



El Comité Cívico Popular, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y otros sectores armaron las mesas en puntos donde están instalados los bloqueos.



Antes del mediodía, en puertas de la UMSS y en la plaza 14 de Septiembre, las mesas se armaron de manera simbólica. También se recordó a los “héroes de la naturaleza”.



El armado de las mesas fue simbólico y se realizó en varios sectores para mantener las medidas de presión.



En la avenida Heroínas, en la plazuela 4 de Noviembre, en la avenida Blanco Galindo y en la plazuela de Cala Cala hay otras mesas.



Darán tregua para reabastecimiento



Hoy desde las 6:00 hasta las 17:00 habrá una tregua para que la población se reabastezca de los productos básicos, según determinó el Comité Cívico Popular, que pide que en los puntos de bloqueo exista flexibilidad para el paso de los ciudadanos.



MANTIENEN LOS BLOQUEOS Y REFUERZAN VARIOS PUNTOS



Ante el rechazo del cuarto intermedio en los paros y bloqueos en Cochabamba, las medidas se reforzaron en varias zonas de la ciudad. Los principales puentes de acceso a la zona norte impidieron el paso de las motocicletas y sólo permitieron el tránsito de peatones y bicicletas.



Varios puntos de bloqueo permiten el paso de motocicletas si el piloto y pasajero gritan “Bolivia dijo no”, o si a la pregunta “¿Evo de nuevo?” responden “¡Huevo!”.



Se constató que se permite el paso de vehículos con mujeres embarazadas, ambulancias y personal de emergencia. En calles aledañas a las vías principales, los bloqueos persisten en varios puntos. En las principales intersecciones, la población mantiene permanente vigilia.