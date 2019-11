Todo sobre Terminator antes de ver Dark Fate, la nueva película de la saga







Gizmodo.- Lo mejor de Terminator: Dark Fate es que no necesitas ser un experto en la saga Terminator para disfrutar la película. Aunque la franquicia es más conocida por su primera y segunda entrega, que se estrenaron en 1984 y 1991 respectivamente, Hollywood ha hecho tres secuelas o reboots hasta ahora, además de una serie de televisión acerca de los personajes. Pero para Terminator: Dark Fate, nada de lo que salió después de Terminator 2 importa.



Con el creador de la franquicia, James Cameron, nuevamente a bordo, junto a Tim Miller como director, Dark Fate es la secuela de The Terminator y Terminator 2: Judgment Day solamente. Y, francamente, después de haber visto Dark Fate me di cuenta que ni siquiera necesitas saber cada pequeño detalle de esas películas. En caso de que nunca las haya visto, o no tengas tiempo de volver a verlas antes de ir al cine, estos esto es todo lo que necesitas saber para disfrutar de la nueva película de Terminator.



La primera Terminator contó la historia de Sarah Connor (interpretada por Linda Hamilton, quien regresa en Dark Fate), una mujer normal que vive en 1984 en la ciudad de Los Ángeles. Sin que Sarah lo sepa, en el futuro año de 2029, una inteligencia artificial llamada Skynet ha enviado a un robot asesino a través del tiempo para matarla. Este robot se llama Terminator (Arnold Schwarzenegger, que también regresa en Dark Fate) y, aunque su esqueleto está hecho de metal, está cubierto por una réplica de piel humana. No vemos mucho de ese futuro, pero escuchamos bastante al respecto gracias a otra persona enviada a 1984 desde 2029, Kyle Reese (Michael Biehn, quien desafortunadamente no regresa en Dark Fate), quien es un soldado que lucha contra Skynet en el futuro y fue enviado al pasado para proteger a Sarah del Terminator.



Kyle le explica a Sarah que Skynet la quiere muerta porque su futuro hijo, John, eventualmente se convertirá en el líder de una resistencia humana que lucha contra Skynet y los Terminator. John cree en la idea de que “no existe el destino, solo lo que hacemos por nosotros mismos”, y cree que pueden afectar el futuro, por lo que y le ha dicho a Kyle que le pase esa idea a Sarah. Durante la película, Sarah y Kyle se enamoran y descubrimos que Kyle es en realidad el padre de John. Sin embargo, Kyle es asesinado mientras lucha contra el Terminator, que al final es derrotado cuando Sarah lo aplasta en una prensa hidráulica.



La película termina con una Sarah embarazada, que se pone en camino para aprender las habilidades que necesitará para enseñarle a John a convertirse en el líder que le dijeron que debía ser. Pero no es tan fácil… y por eso hay una segunda parte.



Terminator 2: Judgment Day se desarrolla en 1995 y comienza con dos entidades más que son enviadas al pasado. Uno es un Terminator modelo T-800 que se ve exactamente como el malo de la primera película (interpretado otra vez por Schwarzenegger, por supuesto) y el segundo es un modelo T-1000, una versión actualizada con metal líquido (interpretado por Robert Patrick, que no está en Dark Fate) que puede formar armas punzantes con su cuerpo y cambiar convenientemente su apariencia a voluntad. El Terminator T-1000 fue enviado de vuelta al pasado para matar al propio John (que ahora es un joven adolescente), mientras que el T-800 ha sido reprogramado por la resistencia y enviado para protegerlo.



John (Edward Furlong, que está en Dark Fate) vive con padres adoptivos porque, en su búsqueda por criarlo para convertirse en un gran líder, la sociedad rechazó a Sarah y la relegó a una institución mental donde intentó advertir a los médicos sobre el peligro que se avecinaba, y por supuesto nadie le creyó. Sin embargo, se convirtió en una mujer ruda y muy fuerte, además de capaz. Los padres adoptivos de John son asesinados por el T-1000, pero él es rescatado por el T-800 y ambos salvan a Sarah del hospital.



El T-800 explica por qué todo está sucediendo nuevamente. Una compañía llamada Cyberdyne Systems encontró las piezas del Terminator que Sarah destruyó en la primera película y comenzó a realizar ingeniería inversa. La investigación, liderada por un hombre llamado Miles Dyson, terminará en la creación de la malvada inteligencia artificial Skynet, que el 29 de agosto de 1997 atacará y aniquilará a la mayor parte de la humanidad. Un evento que se conocerá como el Día del Juicio.

Sarah, John y el T-800 terminan destruyendo a Cyberdyne con la ayuda de un recién informado Miles, y logran derrotar al T-1000 después de una batalla épica. Sin embargo, para asegurarse de que nadie pueda hacer lo que Cyberdyne hizo, John y Sarah a regañadientes sumergen al T-800, con quien se han acercado, en metal fundido, destruyéndolo completamente junto a toda la tecnología Terminator.



Por lo tanto, parece que la razón por la que Skynet envía un Terminator es para garantizar su propia existencia. Solo puede llegar a existir si también ayuda a crear sus propios enemigos, Sarah y John Connor. Si no hubiera enviado un Terminator en 1984, los planos para su nacimiento en los años 90 no habrían existido. Lo cual es una especie de revelación para explotarnos la cabeza y en realidad no tiene mucho sentido, pero esto es ciencia ficción y las paradojas siempre son parte de la historia cuando se trata de viajes en el tiempo.



Al final de Terminator 2, creemos que Sarah y John evitaron que sucediera el Día del juicio final y derrotaron a Skynet para siempre. Sin embargo, ahora tenemos Dark Fate, una película en la que aparecen Sarah Connor, John Connor, un Terminator T-800, y un nuevo e impresionante nuevo modelo de Terminator, además de una nueva posible víctima u objetivo. Tendremos que ver Terminator: Dark Fate para saber cómo sucedió.